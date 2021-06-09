Sıfır araç alacaklara kritik uyarı: Hasarlı olabilir mutlaka yaptırın!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların ekspertiz yaptırdıktan sonra faturalarını almaları gerektiğini söyleyerek, “Satışlarda genellikle bizim tüketicilere tavsiyelerimiz faturayı kesenle muhatapsınız şeklinde oluyordu. Burada da bir mal alışı yok, hizmet alışı var. Ekspertizler, bu konuda yetkilendirilmiş şirketlerdir. Dolayısıyla bize yaptığı ekspertiz ile bize fatura vermek zorunda. Biz ona güvenerek bir işlem yaptırıyoruz. Onun vermiş olduğu rapora göre paramızı ödeyip malımızı alıyoruz. Burada ekspertizin verdiği rapor aslında tüketiciyi bağlamıyor, kendisini bağlıyor.'' dedi.
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11 BİN 300 TL'NİN ÜZERİNDEYSE MAHKEMEYE BAŞVURUN
Vatandaş eğer ekspertiz raporunu almış, daha sonrada o raporun eksik veya hatalı olduğunu fark etmişse hemen harekete geçmesi gerektiğine de dikkat çeken Şahin, ''Hemen ekspertiz aleyhine miktar itibariyle
ne kadar zarara uğradığını tahmin ediyorsa bilir kişiye sorarak hakem heyeti sınırına giriyorsa hakem heyetine, eğer 2021 senesi için 11 bin 300 TL’nin üzerindeyse tüketici mahkemesine başvuracak” ifadelerini kullandı.
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SIFIR ARAÇTA BİLE MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN
Şahin, sıfır araçlarda da hataların olduğunu söyleyerek, “Burada ‘biz ekspertizi ne zaman yaptırmalıyız’ sorusuna verilecek cevap çok önemlidir.
Ekspertizler genelde ikinci el araçlar için düşünülüyor. Biz Tüketiciler Birliği olarak ısrarla diyoruz ki, sıfır araç alsanız bile mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el araçlara da ister yaptırın ister yaptırmayın. O sizin keyfinize kalmış. Çünkü sıfır araçlarda bile o kadar çok mahkeme kararı var ki, sıfır araç aldıktan bir süre sonra ya serviste ya da aracı satarken o aracın devrik ve boyalı olduğunu fark ediyorsunuz. Sıfır araçlarda bile taşıyan tırların devrilmesinden kaynaklı hatalar var. Hasarlar servislerde giderilip sıfır araç şeklinde satılıyor. Vatandaş aslında daha düşük değere alabileceği araca daha yüksek bedel ödüyor. Çünkü sıfır zannediyor. Burada da ekspertizin önemi ortaya çıkıyor Vatandaş mutlaka ekspertiz raporu alsın. 100 bin TL’lik araç alıyorsunuz, 200-300 TL’lik ekspertiz muayenesinden kaçınmayın. Çünkü o sizin sigortanız olacak. O sigorta daha sonra size dönecek, hakkınızı arayacaksınız. Çünkü ekspertizler artık eskisi gibi gecekondu tarzı konulan şirketler değil, Ticaret İl Müdürlüklerinin denetimine tabidir. Orada her türlü yaptırımı il müdürlükleri uygulayabilir. Bizde hakkımızı alabiliriz. Çünkü satın aldığımız kişi olmayabilir veya bulamayabiliriz. O kişi batabilir, kaçabilir ve üzerine bir mal varlığı olmaya bilir. Fakat ekspertizler şirkettir ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün denetimine tabidir. Hakkımızı her zaman için ekspertizden alabiliriz. Onun için mutlaka bir araç aldığımızda ekspertiz raporu almalıyız” diye konuştu.
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Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
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Otomobil markaları her ay düzenledikleri kampanyalar ile indirime gidip faizleri sıfırlayarak araç alacakların elini rahatlatıyor.
Markaların haziran ayı kampanyaları da belli oldu. Kimi markalar belli bir vade için faizi sıfırlarken kimi ise fiyatlarda indirime gitti.
İşte firmaların haziran ayı sıfır araç kampanyaları..
Skoda, yüzde 0 faiz kampanyaları da dahil olmak üzere, Haziran ayı boyunca avantajlı fırsatlar sunuyor. Skoda’nın D SUV segmentinde yer alan KODIAQ, 150 bin TL kredi tutarı12 ay vade için yüzde 0 faiz oranı ile tercih edilebilecek.
SUPERB, OCTAVIA ve KAROQ modelleri ise Haziran 2021 otomobil kampanyaları kapsamında 200 bin TL kredi tutarı18 ay vade için yüzde0,75 faiz oranı ile satın alınabilecek. Ayrıca FABIA modelinde de 75 bin TL kredi tutarı18 ay vade için yüzde 0,75 faiz oranı fırsatı sunuluyor. Kampanya süresinde 3 yaş ve üzeri ŠKODA modelleri için yüzde 30’a varan indirimler Yetkili Servislerde ŠKODA kullanıcılarını bekliyor. Periyodik bakım, mekanik ve elektrik işlerinde kullanılan orijinal parça, motor yağlarında ve işçilikte sunulan indirimlerin yanı sıra kampanya kapsamında belirlenmiş lastik markalarında yüzde 16 indirimden yararlanmak mümkün.
Haziran ayında bir Renault sahibi olmak isteyenler, cazip fiyat ve finansman seçenekleriyle buluşuyor. Ayrıca, sağlık çalışanlarına ve online satışa özel teklifler bulunuyor. 2021 model yılı otomobillerden Taliant‘ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan‘ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio‘nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla* sahiplerini bekliyor. Geçtiğimiz ay ilk kez Türkiye’de satışa sunulan Taliant’ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan’ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL’lik takas indirimi** sunuluyor.
Renault Finans’tan kredi kullananlar, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonunda 165.400 TL, 2020 Model Yılı ZOE’de ise 299.900 TL’lik fiyat avantajı Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlar ve satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
Dacia, Haziran ayında geniş kampanya seçeneklerini tüketicilerle buluşturuyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4×2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi uygulanıyor.
Haziran 2021 otomobil kampanyaları kapsamında Duster Eco-G 100 bg 4×2 LPG versiyonu 193.400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor. Yeni Sandero’nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme** ile sahip olunabiliyor. Sağlık çalışanlarına özel fırsat Dacia’nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
Citroen, Haziran ayında en uygun kredi ve nakit alım kampanyalarını PSA Finans avantajıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kapsamda yeni C3 için, 40 bin TL’ye 12 ay, 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Nakit alımlarda da avantajlı olan yeni C3, 180 bin TL’den başlayan fiyatlarla ön plana çıkıyor. B-SUV segmentinin en yeni üyesi C3 Aircross SUV’un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası dikkat çekiyor.
Kompakt hatchback sınıfının yeni ismi C4, Haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL’lik indirimle 229 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Citroen C5 Aircross SUV serisine de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. C5 Aircross SUV’ler, nakit alımlarda 396 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise Haziran 2021 otomobil kampanyaları kapsamında; 40 bin TL’ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.
Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarda, tüm Peugeot modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. B-SUV sınıfında bulunan 2008’e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni Peugeot 3008 SUV modeli 90.000 TL için yüzde 0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. Peugeot SUV 5008‘de ise 90.000 TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
189.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta bulunan Peugeot 208; 36.000 TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor. Haziran 2021 otomobil kampanyaları kapsamında Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
Yaza ilk giriş yapan markalar arasında bulunan Honda, Civic modellerine yönelik Haziran ayına özel kredi kampanyasını başlattı. Honda Civic Sedan Elegance benzinli motor seçeneği için 35 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. LPG’li motor seçeneğinde ise 90 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı bulunuyor.
Honda’nın SUV segmentinde HR-V modeline eşlik eden CR-V‘ye sahip olmak isteyenler için de Haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında; 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı sunuluyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Haziran 2021 otomobil kampanyaları özelinde avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 0,79 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Haziran ayında 355.000 TL, 12 ay, yüzde 1,50 faizli krediyle satın alınabiliyor.
Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Haziran ayına özel, 500.000 TL’ye, 12 ay, yüzde 1,50 faiz oranı fırsatı sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, yüzde 1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz CLA’da ise 305.000 TL için, 12 ay vadeli, yüzde 1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Haziran ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödeme imkanı sunuyor. Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar. Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettikleri takdirde 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabilirler. Mercedes-Benz Certified araç alımlarında, avantajlı fiyatlara ek olarak, Mercedes-Benz Kasko’ya özel, 90.000 TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 1,29 faizli kredi imkanı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 2020 model çekiciinşaat ve kargo kamyonlarında Haziran ayına özel, kasko ve servis paketli kampanya sunuyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray ve Wörth üretimi Mercedes-Benz 2020 model yılı Çekiciİnşaat ve Kargo kamyonları için, Haziran ayında geçerli olacak servis paketli, kaskolu finansman kampanyası ile kurumsal müşteriler; 750.000 TL kredi tutarı, 24 ay vade ve yüzde 1,07 faiz oranı ile bir Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.
Yaza yeni bir otomobille karşılamak isteyenler için, Haziran 2021 otomobil kampanyaları sunan Kia, binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı araba kampanyaları ile otomobilseverleri bir araya getiriyor. 1.6 litre dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla C SUV sınıfında yer alan Sportage; haziran ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor. Markanın küçük SUV modeli Kia XCeed ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla bayilerdeki yerini aldı.
Kia, Haziran 2021 otomobil kampanyaları içerisinde Picanto, Stonic ve Rio modellerine özel; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sunuyor. Manuel ve otomatik vitesli versiyonları bulunan Ceed modelleri de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Kia’nın hafif ticari aracı Bongo‘da ise 50 bin TL’ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit seçeneği bulunuyor.
DS Automobiles’ın Haziran ayı 2021 otomobil kampanyaları kapsamında; 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4×4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. DS 7 Crossback modeli için ise; 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi veya 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.
Audi, SUV ailesinden Q3 ve Hatchback ailesinden A3 Sportback modelleri için yaz kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL‘ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor.
A3 35 TFSI modellerinin Sportback gövde seçeneğinde ise 150 bin TL’ye 18 ay geri ödemede yüzde 0,99, faiz oranları sunuluyor. Kampanya kapsamında Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması gerekiyor. Yüksek kredi oranlarında cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu Haziran 2021 otomobil kampanyaları süresince; faiz oranları, kredi miktarına ve geri ödeme süresine göre sıfır faize kadar inebiliyor. Audi Finans işbirliğiyle gerçekleşen ve son derece uygun faiz koşullarının sunulduğu kampanya, Haziran ayının sonuna kadar devam edecek.
Sıfır otoda kampanyalar belli oldu: Faizi sıfırlayıp fiyatı indirdiler
Sıfır otomobil alacakların merakla beklediği kampanyalar belli oldu. Birçok firma haziran ayına girilmesiyle birlikte kampanyalara hız verdi. Haziran ayı içerisinde çeşitli tarihler arasında geçerli olacak kampanyalar kapsamında kimi markalar faizleri sıfırlarken, kimileri ise fiyatlar da indirime gitti. İşte marka marka 2021 sıfır otomobil kampanyaları..