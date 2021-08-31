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Sinoz Kozmetik'e siber saldırı sonrası açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız

Türkiye’nin yerli kozmetikte örnek gösterilen markası Sinoz Kozmetik, uluslararası hackerların saldırısına uğradı. 15 yıla yakın süredir e-ticaret üzerinden satış yapan Sinoz Kozmetik'in, sinoz.com.tr adlı web sitesine hackerlar tarafından saldırı yapıldığı ve saldırının yurt dışı kaynaklı olduğu iddia edildi. Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İhlalin detayları üzerine tüm yazılım ekibimiz ve güvenlik danışmanlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Konuyla ilgili KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) bilgilendirilmiş olup, gerekli incelemeler sonrası ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinoz Kozmetike siber saldırı sonrası açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız
Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi açıklama yaptı.

Sinoz Kozmetik uluslararası siber saldırıya uğradı. Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi’den açıklama geldi. Çörekçi'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'nin e-ticaret alanında uzmanlaşmış köklü markalarından biri olarak 15 yıldır internet üzerinden müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Çağımızın en büyük tehdidi olan siber suçlara karşı “Sinoz Kozmetik” olarak veri güvenliğiniz adına gerekli tüm önlemleri almaktayız. İdari ve teknik altyapımız sürekli olarak alanında uzman IT ekimiz ve siber güvenlik danışmanlarımız ile yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Alınan ve alınabilecek üst düzey önlemlere rağmen, alanında söz sahibi birçok firma ve kuruluşun da karşılaşmış olduğu ve tam anlamıyla güvenli bir sistemin varlığından söz edilemediği bu dönemde yasal yükümlülüklerimiz ve kullanıcılarımıza karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

23.08.2021 tarihinde “Sinoz Kozmetik” kullanıcı veri tabanı, siber saldırıya uğramış olup saldırı sonucu veri sorumlusu olarak muhafaza ettiğimiz müşteri bilgilerine, yetkisi olmayan kişiler tarafından erişildiği anlaşılmıştır.

Siber saldırı, veri tabanı güncellemesi sırasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşmiş olup saldırının tespiti ile birlikte derhal ilgili sunucular devre dışı bırakılarak gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınmıştır.

Siber saldırı sonucu müşteri datalarına erişim sağlanarak “Sinoz Kozmetik” müşteri bilgilerinin ele geçirildiğini, ele geçen bilgilerin ise; Ad-Soyad ve İletişim Bilgisinden (E-Posta, Mobil İletişim, Adres) ibaret olduğunu, veri sorumlusu olarak kredi kartı bilgisi de dahil olmak üzere hiçbir finansal bilginin tarafımızca hiçbir zaman saklanmadığını, bu sebeple yukarıda bilgisi yazılı verilerin dışında başkaca bir veri kaybının söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.

  • İhlalin detayları üzerine tüm yazılım ekibimiz ve güvenlik danışmanlarımız ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir. Konuyla ilgili KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) bilgilendirilmiş olup, gerekli incelemeler sonrası ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Veri ihlali ile ilgili, bilgi edinmek veya 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesine dayalı hakların kullanımı amacı ile kvkk@sinoz.com.tr adresi e-posta göndermek suretiyle detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizin en sevilen kozmetik markalarından biri olarak bize güvenen müşterilerimize gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür eder, konunun takipçisi olacağımızı ayrıca bilmenizi isteriz."

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