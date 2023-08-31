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Ekonomi

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü. Ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 artacağını öngörüyordu.

10:03 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyordu.


Diğer hizmet faaliyetleri 2023 yılı ikinci çeyreğinde %6,6 arttı


GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %6,6, hizmetler %6,4, inşaat %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,1, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %1,3 ve tarım sektörü %1,2 arttı. Sanayi %2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,2 azaldı.


GSYH 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu


Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.


Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde %15,6 arttı


Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %5,1 arttı.


Mal ve hizmet ithalatı 2023 yılı ikinci çeyreğinde %20,3 artarken ihracatı %9,0 azaldı


Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %20,3 artarken ihracatı %9,0 azaldı.


İlk çeyrekte yüzde 3,9'luk büyüme


2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 3,9'a revize edildi.


Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.




#Büyüme rakamları
#Türkiye ekonomisi
#İkinci çeyrek büyüme rakamları
#gayrisafi yurt içi hasıla
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