Son etabın test sürüşü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, “Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz” dedi. 7 istasyon ve 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Havalimanı’ndan Arnavutköy’e kadarki kısmının açılışı 18 Nisan 2024 tarihinde hizmete açılmıştı. Hattın Arnavutköy-Halkalı kesiminin kurulum çalışmalarında ise sona gelindi. Arnavutköy-Halkalı kesiminde yapılan insansız test sürüşlerine katılan Bakan Uraloğlu, burada incelemelerde bulundu.

RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 900 KİLOMETREYE YAKLAŞTI

Projeyle ilgili kendisine yapılan sunumun ardından açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye yaklaştığını belirtti. Uraloğlu, 122 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerini, 297 kilometre yeni hat planladıklarını, devam eden ve planlanan projeler hayata geçirildiğinde Bakanlık olarak ülke genelinde inşa ettikleri raylı sistem uzunluğunun 853 kilometreye yaklaşacağını ifade etti.

RİNG HATTI TAMAMLANMAK ÜZERE

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın tamamının 29 Ocak 2024'te hizmete alındığını, 7 istasyondan oluşan 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin ise geçen yıl açıldığını belirtti. Uraloğlu, hattın henüz açık olmayan 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, “Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlacağız” diye konuştu.

Proje inşaatında gelinen son duruma ilişkin bilgi veren Uraloğlu, tünel kazılarını ve betonarme imalatlarını bitirdiklerini, durakların ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme sağladıklarını, elektromekanik ve sinyalizasyon işlemlerinde test çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

SÜRÜCÜSÜZ TESTLER BAŞLADI

Yapımı devam eden Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işlerin ve elektromekanik imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Uraloğlu, bu etabın tamamlanmasıyla hattın Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı metrolarının yanı sıra Marmaray ile entegrasyonunun sağlanacağını söyledi. Uraloğlu, şöyle devam etti: “Şimdi, Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında sürücüsüz test sürüşü gerçekleştireceğiz. 15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. 10 setimizi kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz."

Bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını dile getiren Uraloğlu, “Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188,3 kilometreye ulaşacak” dedi.







