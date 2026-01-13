Sosyal konutta şans arttı yüzler güldü

Kurada konut hakkı kazanan başvuru sahipleri düşüncelerini Yeni Şafak’la paylaştı. Ağrı Patnos'tan hak sahibi İdris Aras, "Kurada ismim çıkınca çok mutlu oldum. Adeta bayram havası oluştu. Sağlam yapılı bir evde yaşayacağım için kendimi daha güvende hissedeceğim" diye konuştu. Diğer hak sahibi Adem Taşdemir de, "Patnos’ta 600 konut yapılacak olması, barınma ihtiyacı için hayati bir önem taşıyor. 'Bize çıkmaz' diye düşünerek, biraz da mahzun bir şekilde kura gününü beklemiştim. Ancak kura çekildiğinde ismimi o listede görmek benim için hem büyük bir sürpriz hem de tarif edilemez bir mutluluk oldu" dedi. Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla mutlu olan Bingöl'den Yakup Yılmaz da, "Kardeşim Veysel Yılmaz’a TOKİ evi çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.