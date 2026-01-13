Sosyal konutta şans arttı yüzler güldü

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri büyük bir heyecanla sürüyor. Dün Gümüşhane ve Bayburt'ta hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri, perşembe günü Artvin ve Rize'de yapılacak. Yeni projede, 2022’de hayata geçirilen 250 bin konutluk “İlk Evim”e kıyasla hak sahibi olma ihtimalinin iki katına çıkması vatandaşların yüzünü güldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanan takvime göre, çekilişler 12–18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
21 BİN HAK SAHİBİ BELLİ OLUYOR
Dün Gümüşhane ve Bayburt’ta hak sahipleri belirlendi. Gümüşhane'de inşa edilecek 940 konut, Bayburt'ta yapılacak 723 konut için başvuru yapan vatandaşlar arasından hak sahipleri kura yöntemiyle tespit edildi. TOKİ’nin açıkladığı programa göre 15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1.020, Rize’de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4 bin 905 ve Malatya’da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1.760 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 12–18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Malatya’da düzenlenecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılması bekleniyor.
HER 1O KİŞİDEN 1'İNE ÇIKIYOR
Yeni projede konut sayısının artırılması, başvuru yapan vatandaşların beklentilerini de güçlendirdi. 2022 yılında hayata geçirilen ve 250 bin sosyal konutu kapsayan TOKİ “İlk Evim” Projesi’nde yaklaşık 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapılmış, bir başvuru sahibinin konut sahibi olma ihtimali yüzde 4,9 ile yüzde 5’in altında kalmıştı. Yüzyılın Konut Projesi’nde ise 500 bin konut için 5 milyon 242 bin geçerli başvuru bulunuyor. Bu da vatandaşların kura ile hak sahibi olma ihtimalini yaklaşık yüzde 9,5 seviyesine çıkarıyor.
UMUTLAR GÜÇLENDİ
Önceki projeye kıyasla şansın neredeyse iki kat artması, dar ve orta gelirli vatandaşlar arasında umutları artırırken, kura süreci yakından takip ediliyor. Konut sayısının artırılmasıyla
birlikte kura sürecine katılan vatandaşlar, bu kez şanslarının daha yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.
Adeta bayram havası yaşadık
- Kurada konut hakkı kazanan başvuru sahipleri düşüncelerini Yeni Şafak’la paylaştı. Ağrı Patnos'tan hak sahibi İdris Aras, "Kurada ismim çıkınca çok mutlu oldum. Adeta bayram havası oluştu. Sağlam yapılı bir evde yaşayacağım için kendimi daha güvende hissedeceğim" diye konuştu. Diğer hak sahibi Adem Taşdemir de, "Patnos’ta 600 konut yapılacak olması, barınma ihtiyacı için hayati bir önem taşıyor. 'Bize çıkmaz' diye düşünerek, biraz da mahzun bir şekilde kura gününü beklemiştim. Ancak kura çekildiğinde ismimi o listede görmek benim için hem büyük bir sürpriz hem de tarif edilemez bir mutluluk oldu" dedi. Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla mutlu olan Bingöl'den Yakup Yılmaz da, "Kardeşim Veysel Yılmaz’a TOKİ evi çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.