Bakan müjdesini vermişti: Bugün hesaplara yatırılacak

Antalya'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere 66 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak.

Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına bugün yatırılacak.

66 milyon liralık destekleme ödemesiyle ilgili konuşan Bakan Pakdemirli ise “Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Mutlaka bakanlık olarak sektörün talepleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik, edeceğiz ve aynen bu şekilde de sürdürüyor olacağız. İşbirliğimizi artırarak 2023 hedeflerine birlikte ulaşıyor olmamız lazım" diye konuşmuştu.

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