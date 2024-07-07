Sunar’ın yenilikçi ürününden Akdeniz Meyve Sineği’ne çözüm

Tarım ve tarıma dayalı gıda sektöründe Türkiye’nin en etkin şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Yatırım’a ait CNA şirketimizin ürettiği CCFLY-HP (Zararlı Kitle Yakalama Sistemi) ödüllendirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin Ticaret Borsası, Güvenilir Ürün Platformu ve Ürün Konseyleri iş birliği ile Mersin’de gerçekleştirilen Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması etkinliğinde en yararlı projeler arasında gösterilen CCFLY-HP’ye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından ödül verildi. Ödülü NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı’nın elinden aldı.

Ödül töreninde CCFLY-HP ile ilgili bilgi veren NÇS Tarım Genel Müdürü Mehmet Nuri Çomu, “Yenilikçi ürünümüz, meyveyi tehdit eden Akdeniz Meyve Sineği istilasının önlenmesi çerçevesinde ekolojik bir ürün. Türkiye’de ilk defa üretilen ürünümüz, başta turunçgiller olmak üzere sert çekirdekli meyvelere zarar veren Akdeniz sineğini etkisiz hale getiriyor. Özel protein formülü bulunan sıvı besin zararlı için tuzak oluyor. CCFLY-HP kitle yakalama sistemi, Akdeniz meyve sineğinin özellikle dişi olan ergin bireylerini cezbederek özel olarak tasarlanmış şişe tuzağına girmesini ve sıvı içerisinde kalmasını sağlıyor. Faydalı böceklere olan etkisini en aza indirmek üzere özel bir formülü var. Bu ürünün ortaya çıkmasını sağlayan Ar-Ge ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.