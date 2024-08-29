Tarımda yeni bir dönem başlıyor! Bitkisel üretimde destekleme modeli resmen hayata geçti: Bakan Yumaklı tek tek duyurdu

"Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024- 2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025- 2026- 2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun"