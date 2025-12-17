Tasarruf tedbirleri sonuç verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin kalitesinin son dönemde yükseldiğini ifade etti. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin elindeki taşıt sayısının savunma, güvenlik, sağlık ve afet yönetimi hariç bin 161 adet azaldığını kaydeden Şimşek, “Tasarruf genelgesinin yayımlanmasından bu yana sözleşmesi sona eren taşıtlardan yeniden kiralananların sayısı yüzde 19 azaltılmıştır. Dolayısıyla, taşıt konusunda tasarruf tedbirleri tam olarak uygulanıyor ve sonuç alıyoruz” şeklinde konuştu.

224 MİLYAR LİRA DEPREM VERGİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Şimşek, rezerv artışının borç kaynaklı olmadığını söyledi. Rezervlerdeki swap stokunun tamamının 20 milyar dolar civarında kaldığına işaret eden Şimşek, “Özellikle yurt dışı ve yurt içi swapları kapatmakla birlikte rezerv kalitemiz artmıştır” dedi. Depremde toplanan vergilere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 6 Şubat depremlerinden sonra bir ek vergi ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez alması dışında ilave getirilmediğini söyledi.

MÜCBİR SEBEP SÜRÜYOR

Hazine Bakanı, bugüne kadar deprem vergileri kapsamında 224 milyar lira toplandığını ancak 3,6 trilyon lira para harcandığını ifade etti.

Şimşek, deprem bölgesinde acil barınma ihtiyacının kolaylaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini ve iade uygulamalarını kolaylaştırdıklarını söyledi. Şimşek, "Bugün dahi hâlâ depremden etkilendiğini ortaya koyan bütün mükelleflerimize mücbir sebep yolu açıktır. Mevcut vergi borçları faizsiz yirmi dört aylığına taksitlendirilmiştir ve hatta 250 bin liraya kadar teminat da istenmemektedir" dedi.

30 büyükşehirde vergi kolaylığı

Basit usulden gerçek usule geçişe ilişkin soruları da yanıtlayan Şimşek, "1995'ten beri 13 ilimizde zaten basit usul kapsamı dışında olan işletmeler yani firmalar şimdi 17 diğer büyükşehrimizde kapsam içine alınıyor. 30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek yalnız biz her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.







