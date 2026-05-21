Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
TAYFUN Blok-2 envanterde

TAYFUN Blok-2 envanterde

04:0021/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TAYFUN Blok-2
TAYFUN Blok-2

ROKETSAN’ın geliştirdiği ve Türkiye’nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen TAYFUN füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok-2, TSK envanterine girdi. 800 km’den fazla menzilli füze, atış moduna göre 1000 km’den uzağa ulaşabiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez envantere alındığını duyurdu. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamasında “TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındı” ifadelerini kullandı. TAYFUN Blok-2 füzesinin menzili resmi olarak açıklanmamıştı. 800 kilometreden fazla menzili olduğu tahmin edilen füzenin, atış moduna göre 1000 kilometreden uzağa ulaşabileceği bildiriliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ UYGULAMASI

TSK'nın envanterinde bulunan silah sistemlerinin büyük çoğunluğunun EFES-2026 Tatbikatı'nda kullanıldığını hatırlatan Aktürk, "Envantere alınması planlanan; Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılmaktadır. Bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak; Ağ-Kara Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Süreci'nde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır" bilgisini paylaştı.


#TAYFUN Blok-2
#savunma
#ROKETSAN
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi