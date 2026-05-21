TAYFUN Blok-2 envanterde

Milli Savunma Bakanlığı, TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez envantere alındığını duyurdu. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamasında “TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındı” ifadelerini kullandı. TAYFUN Blok-2 füzesinin menzili resmi olarak açıklanmamıştı. 800 kilometreden fazla menzili olduğu tahmin edilen füzenin, atış moduna göre 1000 kilometreden uzağa ulaşabileceği bildiriliyor.