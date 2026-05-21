TAYFUN Blok-2 envanterde

ROKETSAN’ın geliştirdiği ve Türkiye’nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen TAYFUN füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok-2, TSK envanterine girdi. 800 km’den fazla menzilli füze, atış moduna göre 1000 km’den uzağa ulaşabiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, TAYFUN Blok-2 füzesinin ilk kez envantere alındığını duyurdu. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamasında “TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındı” ifadelerini kullandı. TAYFUN Blok-2 füzesinin menzili resmi olarak açıklanmamıştı. 800 kilometreden fazla menzili olduğu tahmin edilen füzenin, atış moduna göre 1000 kilometreden uzağa ulaşabileceği bildiriliyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ UYGULAMASI
TSK'nın envanterinde bulunan silah sistemlerinin büyük çoğunluğunun EFES-2026 Tatbikatı'nda kullanıldığını hatırlatan Aktürk, "Envantere alınması planlanan; Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve Kamikaze Sürü Dron gibi muhtelif silah ve sistemler EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılmaktadır. Bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak; Ağ-Kara Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Süreci'nde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanılmıştır" bilgisini paylaştı.