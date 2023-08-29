|
Ekonomi

Temmuz ayı ihracatı 20 milyar doları aştı

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,5 yükselerek 32 milyar 295 milyon dolara ulaştı.

10:43 . 29/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.


Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 yükselişle 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Dış ticaret açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi.


İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2022'de yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 62,2'ye geriledi.


Dış ticaret açığı 73 milyar lira


Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolara gerilerken ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu.


Dış ticaret açığı, ocak-temmuzda döneminde yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.


İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2022'de yüzde 69,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi.


Enerji ve altın hariç dış ticaret


Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi.


Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 24,1 yükselerek 19 milyar 761 milyon dolardan 24 milyar 520 milyon dolara çıktı.


Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.



'İslami evlilik sitesi' adı altında insanları dolandırıyorlar: İnternette binlerce şikayet var
'İslami evlilik sitesi' adı altında insanları dolandırıyorlar: İnternette binlerce şikayet var

İnternette 'İslami evlilik sitesi' adı altında onlarca site faaliyet gösteriyor. İnsanların hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen dolandırıcılar, başörtülü kadın modellere yer verdikleri reklamlarla vatandaşları kandırıyor. Ücretsiz olduklarını iddia eden sitelerde 'altın üyelik' adı altında insanlardan para alınıp, kurulan sahte hesaplar aracılığıyla yazışmalar yapılıyor. Bazı sitelerde ise internette kolayca erişilebilen stok fotoğraflar üye fotoğrafıymış gibi sunuluyor. Fotoğrafların en altında görsellerin temsili olduğu küçük bir yazıyla görünmeyecek şekilde yazılıyor. Ayrıca bazı sitelerde cinsiyet seçimi yapılırken, aranan cinsiyet yine aynı cinsiyet seçilebiliyor.


#İhracat
#İthalat
#TÜİK
#Dış ticaret açığı
#Türkiye İstatistik Kurumu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep FK - Galatasaray maç biletleri ne kadar?