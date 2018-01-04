Tesla sipariş sözünü yine tutamadı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla temmuz ayında tanıttığı Model 3'ün üretim ve sipariş tarihini yine erteledi. Bloomberg'in haberine göre, erteleme süresini üç ay olarak açıklayan şirket, haziran sonuna kadar 5 bin adet Model 3 araç üreteceğini duyurdu.

Geleceğin markaları arasında gösterilen ancak zamanlama konusunda kurulduğu tarihten bu yana sıkıntı yaşayan Tesla, 2017'nin son haftası için aldığı siparişlerin de yalnızca 860'ını teslim edebildi.

Fabrikalarındaki robotlara, montaj hatlarına ve Tesla'nın en ucuz modeli sedanın yapımı için ekipmana yapılan yoğun yatırımın ardından şirket, üretim hedeflerini tutturmada zorlanıyor ve çeyrek dönemde 1 milyar dolardan fazla kayıp yaşıyor.

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Model 3 üretimindeki yavaşlık analistleri, yeni bir sermaye artırımı gelebileceği yönünde tahminlere yöneltiyor. RBC Capital Markets analisti Joe Spak, "Ayılar, tutulamayan sözlere odaklanacaktır. Tesla'nın artık esneklik payı yok ve riskleri azaltmak için sermaye artırmak zorunda" dedi.

Tesla CFO'su Deepak Ahuja, kasımda yaptığı açıklamada tedarikçilerine para ödemeden önce müşterilerinden para toplayacaklarını ve sermaye akışının hızlanacağını söylemişti.

Hala en kıymetli üçüncü şirket

2017'de yüzde 46 değer kazanan Tesla hisseleri, erteleme haberinin ardından dün kapanışta yüzde 2,1 düştü. Şirket, 52,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle hâlen Ford ve General Motors'tan sonra en kıymetli üçüncü otomotiv şirketi.

Elektrikli otomobil devi, 2017'nin son üç ayında bin 550 araç teslim etti. Bloomberg News anketine göre ise tahminler 2 bin 900 araç teslimatıydı.

Model S sedan ve Model X'leri de dahil edince Tesla'nın dördüncü çeyrek teslimatı 29 bin 870'e ulaşıyor.

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Model 3 teslimatı sekteye uğramış olsa da Tesla, Model S ve Model X otomobillerinden bir yılda 101 bin 312'sini teslim ederek, 100 bin hedefini aşmış oldu. Daha pahalı olan bu modellerin satışı 2016'da yüzde 33 artmıştı.

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