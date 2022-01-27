Ekonomi Tesladan rekor kar Yüzde 665 artış yaşandı
OTOMOTİV

Tesla'dan rekor kar: Yüzde 665 artış yaşandı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2021 yılı genelinde elde ettiği kar bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Tesladan rekor kar: Yüzde 665 artış yaşandı
Foto/arşiv

Tesla, 2021'in dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 760 artarak 2,3 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kar ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Tesla'nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 10,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıktı.

Tesla'nın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 0,24 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,05 dolar oldu.

ABD'li otomobil üreticisi 2021'de dünya genelinde 936 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirket, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarının ise bu yıl boyunca üretimi kısıtlamaya devam edeceği konusunda uyardı.

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