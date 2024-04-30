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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık

Albayrak Medya Grubu tarafından Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat zirvede önemli açıklamalarda bulundu. "Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık' diyen Bolat; bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladıklarını belirterek; hizmetler ticaretinde de serbest ticaret konusunda müzakereleri başlattıklarını söyledi. Bakan Bolat ayrıca, hizmet ihracatında son 20 yılda gerçekleşen hızlı yükselişe dikkat çekti.

Seda Ekinci
11:15 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 11:50 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya Grubu tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli açıklamalarda bulundu..


Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Ülkemizin dış ticareti büyüyor. İhracatçılarımızın bu başarıdaki payı çok büyük.

Dünya ekonomisinde bu yıl içerisinde yüzde 3,2 gelecek yıl için de yüzde 3,2'lik bir büyüme bekleniyor.

Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık.

Enflasyonla mücadele çabalarımız devam edecek.

İthalat noktasında gerekli tedbirleri alıyoruz. Bundan taviz vermiyoruz.

Hizmet ihracatımız son 20 yılda yükseldi.

Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık gelir kalemimiz oldu.

Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu.

Yarım milyon doları aştı müteahhitlerimizin dünyada kazandığı projeler.

Burada sevindiğim çok önemli bir gelişme var.

Bundan 30 yıl önce yabancılarla karşılaştığımızda Türk malı için dudak bükmeler vardı. Şimdi ise övgü dolu sözler işittikçe gurur duyuyoruz.

Son yıllarda en parlak sektörlerimizden biri savunma ve havacılık sanayindeki önemi gelişmeler.

Türkiye son 10-12 yılda çok büyük bir atılım gösterdi. Bu sektörde önümüz açık inşallah daha büyük pazarları birlikte fethedeceğiz.

Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi. Şimdiden Bergama'ya siparişler doldu. Serbest bölgelerimizden de bugüne kadar 12,5 milyar ihracat gerçekleşti.

Bunları nasıl yapıyoruz. İhracatçılarımız aynı zamanda üretim yapıyorlar. Biz de hükümet olarak onların yanındayız.

Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık.

Ticaret diplomasisini en sonuna kadar kullanıyoruz.

Hizmetler ticaretinde de serbest ticaret konusunda müzakereleri başlattık.

Doğrudan yatırımlar noktası büyük bir başarı hikayesi.

Bugün ihracatımızın 3'te birini doğrudan yatırım yapan yabancı firmalar yapmakta.

Türkiye olarak gümrüklerde daima yatırım yapıyoruz.

Kararlı adımlarla dış ticaretimizi geliştirmeye devam edeceğiz."


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Albayrak Medya
36 dakika önce
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