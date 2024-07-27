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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı tarih verdi: İhracatta 'yeşil dönüşüme destek' paketi geliyor

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik kapsamında yeniden şekillenen ticaretin kurallarına en hızlı şekilde uyum sağlamaları için "Responsible® Programı" olarak adlandırılan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi destek paketini 30 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.

10:44 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, ekonominin belkemiği haline gelen ihracatın geleceğine damga vuracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.


Bakanlık, ülke ihracatının içinde bulunulan dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına Yeşil Mutabakat'a uyum konusunda ihracatçı firmalara kılavuzluk etmeyi sürdürüyor.


Bu kapsamda Bakanlık, ülkenin en önemli ticari partneri Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaretin kurallarına ihracatçıların en hızlı şekilde adapte olabilmeleri için "Responsible® Programı" olarak uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile yeni bir destek mekanizmasını uygulamaya alacak.


Programın detayları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, 30 Temmuz'da Bakanlıkta düzenlenecek "Responsible® Programı Lansmanı"nda kamuoyuyla paylaşılacak.



Bakan Kacır: 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Kacır, program sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırımlarda üretim alanında muazzam bir ivme ile gelişme kaydetti. Sanayide çalışan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 191'den 361'e çıkardık. 43 yeni endüstri bölgesi kurduk. Bütün bu altyapılar otomotivde üretimimizi yıllık 357 binden bir milyon 468 bine, beyaz eşyada üretimimizin yıllık 6,7 milyondan 32,3 milyona, demircilikte üretimimizi yıllık 16 milyon tondan 34 milyon tona, ilaçta üretimimizi 969 milyon kutudan 2,4 milyar kutuya çıkarmamızı sağladık. Böylelikle tüm sanayi sektörlerinde, sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseltmeyi, sanayicilerimizde, yatırımcılarımızla birlikte başardık. Bugüne kadar son 22 yılda 73 bine yakın yatırıma teşvik vergisi düzenledik. 6,4 trilyon liralık yatırımın ve 2 milyon 800 bin istihdamın önünü açtık. Özellikle stratejik nitelikteki büyük ölçekli yatırımlara teşvikler sunmamıza imkan tanıyan proje bazlı devlet destekleri kapsamında bugüne dek 60'dan fazla yatırımı destekledik ”dedi.


#Ticaret Bakanlığı
#Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği
#Responsible® Programı
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