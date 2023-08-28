TOBB'da Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi

"Hepimiz biliyoruz ki bu meblağ ülkelerimizin potansiyelini yansıtmaktan uzak. Çok daha fazla Suudlu yatırımcıyı ülkemize bekliyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan, müteahhitlik sektörümüz için çok önemlidir. Müteahhitlik firmalarımız Suudi Arabistan'da bugüne kadar 25 milyar dolar değerinde 390 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik alanında büyük bir potansiyel var. Önümüzdeki dönemde, birlikte daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. Sadece iki ülkede değil, Suudi Arabistan'ın etkili coğrafyalarda, Suudlu iş insanlarıyla beraber 3. ülkelerde de daha çok işbirliği yapmak istiyoruz. İnşaat alanında geçmişteki uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesi desteğini bekliyoruz. Teminat mektubu konusunun da çözülmüş olmasından son derece mutluyuz. Bu çerçevede iş insanlarımızın vize almalarında sağlanan kolaylık için teşekkür ediyorum."