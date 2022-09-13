TOKİ başvurusu nereye yapılacak? E-devlet'ten TOKİ'ye başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru detayları belli oldu.

Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; "Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Buna göre; başvurular 14 Eylül- 31 Ekim ayının sonuna kadar sürecek.





2+1 VE 3+1 KONUTLARIN AYLIK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

608 bin lira fiyattaki 2+1 konutlar, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 vadeyle sahip olunabilecek.

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850 bin liralık 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

BİR YIL İKAMET ŞARTI

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara başvuruda bulunabilinmesi için proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olması şartı gerekiyor.

TAPUDA KAYITLI KONUT OLMAMASI GEREKİYOR

Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmaması gerekiyor.

SADECE TÜRK VATANDAŞLARI BAŞVURACAK

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

BİR HANEDEN TEK BAŞVURU

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

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Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500 konut,

12 bin 500 konut, engellilere 12 bin 500 konut,

12 bin 500 konut, emeklilere 50 bin konut,

50 bin konut, gençlere 50 bin konut kontenjanı ayrılacak.





Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

TOKİ PROJESİNDE HANE GELİR SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak.

ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEÇMEYECEK

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

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Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

'BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIMAYANLARIN ÜCRETİ YANACAK'

TOKİ Başkanı Bulut, başvuru şartlarına uygun olmadığı halde başvuru yapanların ücretlerinin geri verilmeyeceğini duyurdu.

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TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?





TOKİ sosyal konut projeleri, E-Devlet üzerinden internet başvuruları ile müracaatları alıyor.

TOKİ başvurusu için öncelikle E-Devlet girişi yapınız.

Ardından arama yerine 'TOKİ BAŞVURU' yazınız.

E-DEVLETTE TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Karşınıza çıkan ekranda size uygun olan projeyi seçip, yanındaki başvur butonuna tıklayınız.

TOKİ sosyal konut başvuru ekranında, ikinci aşamada başvuru şartlarını detaylarını okuyup sayfa altındaki onay kutucuğunu işaretlemeniz ve devam butonuna basmanız gerekmektedir.

"Başvur" düğmesine tıkladıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekecektir. Bunun için Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba para yatırmanız gerekecektir.

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Lütfen başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol ediniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olunuz.





SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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