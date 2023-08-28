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Ekonomi

TPAO 4 ilde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun’da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.

13:21 . 28/08/2023 Pazartesi
IHA
petrol

petrol

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt’te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına
(TPAO) çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi. TPAO, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun’da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.
#TPAO
#Siirt
#Şırnak
#Amasya
#Samsun
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