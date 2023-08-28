TPAO 4 ilde petrol arayacak

Kazakistan farklı ülkelere satılmak üzere Azerbaycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın ticaret koluyla, Türkiye'nin Akdeniz Limanı'na 1,5 milyon ton petrol taşmayı hedefliyor. Daha önce Rusya bu iki ülkeyi tehdit etmişti.