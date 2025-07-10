TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek: Süre uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır il sınırları içinde yer alan ve 25 bin 370 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.