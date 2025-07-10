Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek: Süre uzatıldı

TPAO iki ilde petrol aramaya devam edecek: Süre uzatıldı

10:5610/07/2025, الخميس
AA
Sonraki haber
TPAO
TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Diyarbakır’daki kara sahasında yürütülen petrol arama faaliyetlerinin süresi uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla ruhsatın geçerliliği devam ederken, bölgedeki arama çalışmaları hız kesmeden sürecek.

TPAO Diyarbakır'da bulunan kara sahası için petrol arama faaliyetlerini sürdürecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır il sınırları içinde yer alan ve 25 bin 370 hektar yüzölçümüne sahip kara sahasındaki petrol arama ruhsatı, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.



#petrol arama
#Resmi Gazete
#TPAO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir Sınavsız OBP İle Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları