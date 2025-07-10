Türkiye Pakistan’da petrol arayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret etti. Başkent İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüşen Bakan Fidan, ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

BİR İLK OLACAK

Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı. "Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda iş birliği mekanizmalarının" değerlendirildiğini ifade eden Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİMİZ ARTIYOR

Fidan, Türkiye ile Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin temelinin halklar arasındaki kardeşlik bağı olduğunu, iki ülkenin liderlerinin arasındaki güçlü bağın da daha somut ve verimli sonuçlar almaya ittiğini aktardı. "Bizlere düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortaklığa dönüştürmektir. Bu yöndeki adımları son derece güçlü ve kararlı bir biçimde atıyoruz" diye konuşan Fidan, ekonomi, enerji, savunma sanayi, eğitim ve kültür alanındaki iş birliğinin her geçen gün daha da artırıldığına işaret etti.

SAVUNMA ALANINDA YENİ PROJELERİMİZ VAR

Fidan, Türkiye ve Pakistan'ın savunma sanayii alanında önemli hamleler yaptığını dile getirerek, "Bu başarılar hepimiz için bir gurur kaynağı. Önümüzdeki dönemde savunma sanayii alandaki işbirliğimizi kuvvetlendirmek istiyoruz. Bu ülkelerimizin güvenliği bakımından da son derece stratejik bir adım olacaktır. Bu konuda birçok alanda devam eden projelerimiz vardır" şeklinde konuştu. İki ülkenin uzun yıllardır terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koyduğunu söyleyen Fidan, bu konuda birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Fidan’ın sıradaki durağı Malezya

Diplomasi trafiğini Pakistan ziyareti ile sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sıradaki durağı Malezya. Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere bugün Malezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Üçlü toplantıya, ASEAN Dönem Başkanı sıfatıyla Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn da katılacak. Fidan, son olarak 26 Temmuz 2024 tarihinde Laos’ta düzenlenen 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen üçlü toplantıya katılmıştı. Toplantıda konuşması öngörülen Fidan’ın, Asya-Pasifik’in günümüzde jeopolitik, ekonomik ve çevresel krizlerin odağında olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin bu etkin çok taraflılığı desteklediğini vurgulaması bekleniyor.







