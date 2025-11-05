TRAKON LITE’a Mavi Vatan’ı koruma görevi

“Deniz sistemleri, kuruluşumuzdan bu yana yoğun mesai harcadığımız stratejik bir alan. Deniz tipi UKSS’ler doğaları gereği zorlu çevre koşullarına dayanacak şekilde tasarlanır; insansız deniz sistemleri ise kara platformlarından farklı olarak uzun menzillerde kesintisiz görev icra eder. Bu nedenle yalnızca donanımda özel çözümler sunmak yetmez; aynı zamanda yapay zeka destekli gelişmiş yazılımlar da şarttır. UNIROBOTICS bu noktada fark yaratıyor. SİDA’ların değişken taşıma kapasitelerine rağmen hafif ve kompakt UKSS ihtiyacı kritik; TRAKON LITE (Naval) tam da bu gereksinime cevap vermek üzere geliştirildi. Bilindiği üzere daha önce Türk Deniz Kuvvetleri’nin HİSAR sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’nde TRAKON TARGAN ile yerimizi almıştık. Şimdi ise SALVO SİDA ile envantere insansız bir platform üzerinden dahil olmak bizim için büyük bir onur. Önümüzdeki dönemde insansız deniz sistemlerinin ihracatta güçlü bir ivme yaratacağına yürekten inanıyoruz.”