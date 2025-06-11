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Trump'tan açıkladı: Çin ile anlaşma tamam

Trump'tan açıkladı: Çin ile anlaşma tamam

15:2111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldı
ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldı

ABD Başkanı Donald Trump Çin ile yürütülen nadir toprak elementleri ve tarife anlaşmasında sona ulaşıldı. Gerekli tüm nadir elementler Çin tarafından tedarik edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden şu açıklamada bulundu.


Trump yaptığı paylaşımda "Çin ile anlaşmamız, başkan Xi ve benimle son onaylanmasına bağlı olarak yapıldı." derken gerekli tüm nadir elementlerin Çin tarafından tedarik edileceğini yazdı. Bunun yanında Trump Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde öğrenim görmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Tarife anlaşmasına da değinen Trump "Toplamda yüzde 55 tarife aldık, Çin ise yüzde 10 alacak." dedi


Trump sözlerini "İlişkilerimiz mükemmel" diyerek noktaladı.



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