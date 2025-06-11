Trump'tan açıkladı: Çin ile anlaşma tamam

Trump yaptığı paylaşımda "Çin ile anlaşmamız, başkan Xi ve benimle son onaylanmasına bağlı olarak yapıldı." derken gerekli tüm nadir elementlerin Çin tarafından tedarik edileceğini yazdı. Bunun yanında Trump Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde öğrenim görmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Tarife anlaşmasına da değinen Trump "Toplamda yüzde 55 tarife aldık, Çin ise yüzde 10 alacak." dedi