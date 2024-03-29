TÜİK son verileri açıkladı: 2022-2023 döneminde yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık

TÜİK, bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre; tahıl ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yeterlilik derecesi yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 95,9 (durum buğdayında yüzde 181, diğer buğdayda yüzde 86,4), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 85,8, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.
Turunçgillerin tamamı kendine yeterli
Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamının kendine yeterli olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı, Türkiye'nin kendi üretiminden karşılanırken; çayın yeterlilik derecesi yüzde 97,9 oldu.
Sebze ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 111,3 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik dereceleri domateste yüzde 117,5, hıyarda yüzde 117,4, havuçta ise yüzde 113,9 olarak gerçekleşti.