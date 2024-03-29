TÜİK son verileri açıkladı: 2022-2023 döneminde yeterlilik derecesi en yüksek bitkisel ürün fındık

TÜİK, bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı. Buna göre; tahıl ürünleri toplamı için 2022-2023 piyasa döneminde yeterlilik derecesi yüzde 92,3 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 95,9 (durum buğdayında yüzde 181, diğer buğdayda yüzde 86,4), yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 90, mısırın yeterlilik derecesi yüzde 85,8, soyanın yeterlilik derecesi ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.