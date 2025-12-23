Yeni Şafak
Tunus'ta hükümetle sorun yaşayan İşçi Sendikası Genel Sekreteri istifa etti

19:1323/12/2025, Salı
AA
Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi
Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi

Tunus'ta son zamanlarda resmi makamlarla gerginlik yaşayan Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi'nin istifa ettiği açıklandı. İstifa kararını sendika sözcüsü Sami et-Tahiri aktarırken, istifa sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

Tunus'ta hükümetle sorun yaşayan Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi'nin istifa ettiği bildirildi.

Tunus resmi ajansı TAP'a göre, TGİS Sözcüsü Sami et-Tahiri, Genel Sekreter Tebubi'nin istifasını sunduğunu ve istifanın iç yönetmeliklerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından teslim alındığını aktardı.

Tahiri, Tebubi'nin istifa etme sebebine ilişkin açıklama yapmadı.

Sendikanın iç tüzüğü uyarınca istifanın hemen yürürlüğe girmediğinin altını çizen Tahiri, Tebubi'nin istifa etme nedenlerini açıklaması ve kararını yeniden değerlendirmesi için 15 gün içinde sendikaya çağrılması gerektiğini hatırlattı.


"Gerilimi artırma ve kışkırtma"

Tahiri, bu sürecin sonunda kararında ısrarcı olması halinde Tebubi'nin istifasının yürürlüğe gireceğini belirtti.

Tunus'un en büyük sendikası olan TGİS ile resmi makamlar arasında son dönemde gerginlik yaşanıyordu.

Taraflar birbirlerini
"gerilimi artırma ve kışkırtma"
ile suçlarken, bazı meslek grupları ise çeşitli sebeplerle sokak gösterileri ve grevler düzenlemişti.

İşçilerin talepleri arasında maaş artışı, kamusal özgürlüklerinin genişletilmesi ve endüstriyel kirlilik sorununa çözüm bulunması gibi sebepler yer alıyor.

Yetkililer, sendikal talepler karşısında kamusal özgürlüklerle ilgili anayasaya ve uluslararası standartlara bağlı olduğunu savunmuş ve devletin imkanları dahilinde sendikalarla müzakereye açık olduklarını belirtmişti.



