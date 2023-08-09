Turizmde 3 aylık gelir beklentisi 16 milyar dolar

Merkez Bankası seyahat gelirlerindeki artışı mercek altın aldı. Merkez, Türkiye’nin bu yıl için turizmden öngördüğü 56 milyar dolar gelir hedefini yakalayacağını vurguladı. Ağustos, eylül ve ekim aylarında 16 milyar dolar turizm gelirinin elde edilmesi öngörüldü.

Seyahat gelirlerinde son dönemdeki görünümün pozitife döndüğünün kaydedildiği Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nda, 2023'de de yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın devam edeceği kaydedildi. Türkiye'ye gelen turist sayısının 2022'de, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz etkilerine rağmen hızla arttığı ve 44,3 milyon kişi ile rekor seviyelere ulaştığı bildirildi.

Rapora göre, ağustosta 7 milyondan fazla yabancı turistin gelmesi beklenirken, turizmden aylık gelirinse 6 milyar doları aşacak. Eylül ve ekim aylarında ise ziyaretçi sayısında yaşanan düşüşe karşın aylık gelirin 5 milyar bandında seyredecek. Ağustos, eylül ve ekim aylarında ise 16 milyar dolarlık turizm gelirinin elde edilmesi öngörüldü. Bu çerçevede, turizm gelirlerinin Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı hedefi olan 56 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.