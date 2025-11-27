Turizmde üçüncü hamle zamanı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), sektördeki gelişmeleri, fırsatları, beklentileri, sorunları ve çözüm önerilerini ele alan önemli bir rapor açıkladı. “Konaklama Sektöründe İstihdam Raporu”, İstanbul’da düzenlenen ve TTYD Başkanı Oya Narin ile dernek yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın sohbet toplantısında açıklandı. TTYD Başkanı Oya Narin, rapor sunumunun ardından soruları cevaplandırdı.

2025'in ilk yarısı zorlu bir tablo çizse de sergilenen performansın başarılı olduğunu belirten Narin, “İsrail-İran çatışması, deprem vs. gibi sıkıntılardan dolayı haziran ayı sonunda aslında turizm açısından zorlanılacak bir yıl gibi görünmesine rağmen, 3. çeyrek ve sonrasında turist girişi açısından çok başarılı bir performans elde etmiş durumdayız. Ancak İspanya gibi rakiplerimize oranla, gelir mukayesesi yaparsak, bu alanda da daha iyi yerlere gelebileceğimizi değerlendirebiliriz. Sektörümüz; ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri olarak güçlü şekilde yoluna devam ediyor, krizlere olan dayanıklılığını her defasında ispat ediyor” diye konuştu.

Oya Narin

İTALYA VE ÇİN ADIM ADIM GELİYOR

Sektörde rekabetin artacağına dikkat çeken Oya Narin, “Çin ve İtalya adım adım geliyor. İspanya yeni bir yatırım ve yenileme çalışması başlatıyor. Dünyada turizm sektörünü sevmiş ülkeler var. Turizm ve seyahat, yine dünyanın en büyük 3’üncü sektörü olmaya devam edecek. 2035’te de istihdam ve getiri açısından çok önemli bir pozisyonda olacak. Bizim de artacak rekabeti değerlendirerek ve pazardaki büyümeden de yararlanarak 3’üncü bir turizm hamlesi başlatmamız gerekir” dedi.

2035’E KADAR SEKTÖR BAŞKA BİR YERE EVRİLECEK

İlk hamlesini 1980’li yılların başında yapan Türk turizm sektörünün; son yıllarda yapılan ulaşım ve havalimanları gibi önemli altyapı yatırımlar ve tanıtımlar sayesinde ikinci büyük hamlesini yaptığını vurgulayan Narin, şu değerlendirmede bulundu: “Bu dönemde de görüyoruz ki artık 3’üncü bir turizm hamlesi yapmamızın zamanı geldi. Zira 2035’e kadar dünya turizmi ve yaşam biçimi başka bir yere evrilecek. Dolayısıyla buralarda olabilmek için yapılması gerekenler var, yeni bir plana ihtiyacımız var. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz hizmet üretmek. Sektörün lokomotifi, yapı taşı da konaklama sektörü. Konaklama sektörünün önümüzdeki dönemde gelişimi, desteklenmesi, modernizasyonunu kapsayan bir dönüşüm senaryosu ile birlikte 3’üncü turizm hamlesinin gerçekleştirilmesi, kamu-özel sektör iş birliğiyle muhakkak yapılmalı.”

135 milyar dolar gelir hedefimizi koruyoruz

2019’da hazırladıkları Turizmde Dönüşüm Raporu’nda 2035 yılına kadar 135 milyar dolarlık gelirden bahsettiklerini anlatan Oya Narin, “Bugün de aynı rakamları söylüyoruz. Bu rakamları yakalayabilmek için olmazsa olmazımız çalışanlarımızla birlikte daha huzurlu, daha sürdürülebilir bir ortam yaratmak. Sürdürülebilir bir hizmet üretmek, satış fiyatlarının uluslararası standartlara gelmesi, çalışanlarımıza daha iyi imkanlar ve sürdürülebilir bir iş sahası sağlayabilmemiz için çok önemli. 365 gün iş olanağa sağlayamadığımız bir alanda birçok kopukluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN 3 ÖNERİ

1- Mevsimsel istihdam yapısının etkilerini ve maliyetlerini düşürmek için “esnek” çözümler geliştirilmeli.

2- Turizm eğitiminde yeni yaklaşıma ihtiyaç var.

3- İş gücü üzerindeki yüksek maliyetler azaltılmalı, sosyal güvenlik primleri ve vergi yükü hafifletilmeli.











