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Ekonomi Türk markası icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor
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İŞ DÜNYASI

Türk markası Tiffany&Tomato icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor

Türk markası icradan yarı fiyatına satışa çıkıyor

Türkiye’de giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Tiffany&Tomato markası icradan satışa çıkıyor. Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü’nde gerçekleşecek satış işlemi markanın yarı fiyatı üzerinden gerçekleşecek.

Haber Merkezi IHA
Tiffany&Tomato
Tiffany&Tomato

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre firmaya ait 3 milyon TL değerindeki 3 adet (Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017) marka 11 Haziran 2019 tarihi saat 11.15’de Bakırköy Adalet Sarayı 13. İcra Müdürlüğü’nde yarı fiyatına satışa çıkacak.

400 MAĞAZAYA ULAŞMIŞTI

1990’lı yıllarda Sedat Onur tarafından kurulan ve Türkiye’de 400 mağazaya ulaşan marka, 1997 yılında 35 milyon dolar borçla iflas ederek, 1998’de ise Tiffany ve Tomato isimleri icradan ayrı ayrı satıldı.

Tiffany ismini Modateks, Tomato adını da Juior Tekstil satın aldı. Tiffany ismi ise 2012’de Batik Örme’ye geçti.
  • Batik Örme, Tiffany ismiyle mağazalar açarak markayı büyütme başarısı sergiledi.

11 Haziran’da ise Tiffany Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2012, Tiffany&Tomato 2017 isimli markalar icradan satılacak.

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