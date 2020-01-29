Ekonomi Türk Metal Sendikası ile MESS, metal işçisinin zam oranında anlaştı
İŞ DÜNYASI

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal işçisinin zam oranında anlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal işçisinin zam oranında anlaştı

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Haber Merkezi AA
Metal işçileri'nin 19 Ocak'ta Bursa'da düzenlediği miting.
Metal işçileri'nin 19 Ocak'ta Bursa'da düzenlediği miting.

Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerini ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde 7 Ekim'de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, işveren tarafıyla dün saat 19.30'da MESS Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerini ve sabaha kadar süren görüşmelerde anlaştıklarını belirtti.

Metal işçisinin bir kör kuruşunu bile masada bırakmadıklarını, sendikal hayatta yine önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Kavlak, sözleşmeyle ilgili şu detayları paylaştı:

  • "1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alınmıştır. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlanmıştır. Enflasyon yüzde 6'nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 alınacaktır. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacaktır. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam alınmıştır. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25,50 olmuştur. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir."

2020 ince ayar yılı
EKONOMİ
2020 ince ayar yılı

"En iyi sözleşmeleri imzalayan sendikayız"

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4 4, işçi emeklilerine yüzde 5 5, kamu işçilerine yüzde 8 4 zam yapıldığını anımsatan Kavlak, "6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18'i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı." dedi.

Kavlak, MESS'in 3 yıllık sözleşme, esnek çalışma, ikramiyelerde kıstelyevm, deneme süresi ve denkleştirme, istirahat izin ücretlerini ödememe ve işçi çocuklarına staj yaptırmama gibi önerilerini kabul etmediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren siz değerli üyelerimizin başarısıdır. Bu süreçte büyük emek sarf eden şube başkanlarımıza, şube yönetimlerimize, baştemsilci ve temsilcilerimize, ünite temsilcilerimize ve kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle müzakerelerin son aşamasında bize karşı duyarlı yaklaşım gösteren MESS yönetimine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra üyelerimizden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. Ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız."

Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?
FOTOĞRAF 18
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Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.
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Yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğu Türkiye'de 2 bin 20 TL'lik asgari ücret sonrası AGİ'deki artış da belli oldu.
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2019 yılında bekar bir çalışanın AGİ ücreti 191,85 TL, evli eşi çalışmayan 230,22 TL , evli eşi çalışmayan bir çocuklu ise 259 TL oldu.
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Bekarlar için AGİ 191.85 TL olacak. ( + 39,9 TL) Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL ( + 48,64 ) Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
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Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
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AGİ nedir? Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır.
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AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
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AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.
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AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)
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AGİ'Yİ KİMLER ALAMAZ? : Asgari geçim indiriminden faydalanamayacaklar ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı olanlar, bunlar şöyle sıralanıyor: a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar. b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler. c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri. d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
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• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler. • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler) • Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.
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AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil) -18 yaşını doldurmamış çocuklar, -Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.
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ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.
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AGİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER *Medeni durumu ve çocuk sayısı değişen sigortalı asgari geçim indirimdeki değişikliği “AİLE DURUM BİLDİRİMİ” formu ile bildirmelidir.
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*Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan memurişçi, herhangi bir maaş almadığı için asgari geçim indiriminden faydalanamaz.
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*Asgari geçim indirimi takvim yılı başındaki asgari ücretin brütüne göre hesaplanır ve tüm yıl bu tutarlardan uygulanır. Temmuzdaki artıştan etkilenmez.
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Raporlu olanların AGİ ödemesi : Devlet memurları ve toplu sözleşmeye tabi çalışan sigortalılar rapor alsa bile günleri 30 gün üzerinden ödenmekte ve dolayısıyla asgari geçim indiriminden faydalanmaktadırlar. Ancak 4a yani SSK kapsamında çalışan sigortalıların rapor aldıkları tarihte maaşları kesildiğinden asgari geçim indiriminden faydalanma şansları da yoktur.
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*Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emekliler de asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedirler.
Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu?
Asgari Geçim İndirimi ücretleri evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuklarınızın olup olmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sayede alınacak asgari ücret maaşı da değişebilir. AGİ 2019 yılında yeni asgari ücret ve işsizlik maaşıyla birlikte zamlandı.

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