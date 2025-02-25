Turkcell dünyanın ilk kıtalararası karasal kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdi

“Ülkemizi yarının dünyasına hazırlamayı ve yeni teknolojileri Türkiye’ye getirmeyi öncelikli bir görev olarak görüyoruz. Kuantum teknolojisi, stratejik vizyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu anlayışla, teknolojinin sınırlarını yeniden tanımlayan kuantum teknolojilerini 2025 yılında stratejik odak alanlarımızdan biri olarak belirledik. Nitekim Birleşmiş Milletler de 2025’i ‘Kuantum ve Teknoloji Yılı’ ilan etti. Turkcell olarak yarının ağlarını inşa etmek için bugünden yatırım yapıyoruz. Dünyanın ilk kıtalararası kuantum anahtar dağıtımı, sadece şirketimiz için değil tüm telekomünikasyon sektörü için önemli bir dönüm noktası. Bu kilometre taşı, inovasyona olan bağlılığımızın ve kuantum güvenli iletişimin küresel bağlantının geleceğinde temel bir unsur olacağına olan inancımızın da bir göstergesi".