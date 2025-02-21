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5G teknolojisi tribünde

5G teknolojisi tribünde

04:0021/02/2025, Friday
G: 21/02/2025, Friday
Yeni Şafak
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Ali Taha Koç
Ali Taha Koç

Turkcell, Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kullanıcılarına 5G sinyalinin verildiğini açıkladı. Yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise stadyumdaki Turkcell aboneleri 5G teknolojisini deneyimleyebilecek. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, stadyum gibi internetin yoğun kullanıldığı kalabalık ortamlarda 5G performansını görme açısından söz konusu etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti. Derbi maçında sunacakları bu deneyimle de taraftarlara ve Turkcelllilere sporun coşkusunu ve teknolojinin hızını aynı anda yaşatmış olacaklarına dikkat çeken Koç, "Her zaman dediğimiz gibi, teknolojinin olduğu her yerde Turkcell de var" ifadesini kullandı.


#teknoloji
#5G
#Turkcell

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