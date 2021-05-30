Ekonomi Bir akıllı telefon markası daha Türkiyede üretime başladı
İŞ DÜNYASI

Bir akıllı telefon markası daha Türkiye'de üretime başladı

Türkiye'de üretimi yapılan akıllı telefonlara bir yenisi daha eklendi. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı. Başlangıçta yıllık 450 bin adet olan telefon üretim kapasitesinin de 2022 yılında 1 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyede akıllı telefon üretimlerine bir yenisi daha eklendi: TCL akıllı telefon üretimine başladı.
Foto/arşiv

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor.

Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu.

TCL Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı.
TCL Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı.

Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

Başlangıçta yıllık 450 bin adet olan telefon üretim kapasitesinin de 2022 yılında 1 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.

160'DAN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor.

TCL Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı.
TCL Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı.
TCL ile Arçelik birlikteliğinin gelecek dönemde daha da gelişeceği ifade ediliyor.

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