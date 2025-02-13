Türkiye'de ilk ve tek: Eriş'ten doğal probiyotikli sağlıklı noodle

Eriş , Çorlu Noodle Fabrikası nda Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ve beraberindeki heyet ile birlikte basın mensuplarını ağırladı.

Konuklara Noodle hamurundan oluşturulmuş özel menü ile ikramlarda bulunuldu. İkramların ardından Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği ve TYGD Başkanı Gürkan Boztepe, Eriş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Eriş’e bir plaket sundu.

Başkan Gürkan Boztepe yaptığı konuşmada; Abdullah Eriş’i ziyaret ederek şirketin Türkiye’deki gıda üretimindeki konusunda inovatif vizyonuna bizzat yerinde şahit olmak istediklerini söyledi. "Eriş’in inovatif anlamda Türkiye gastronomisine büyük değer kattığını biliyoruz, diyen Boztepe, bu anlamda da bir bilgilendirme almak adına kendilerini ziyaret etmek istedik." dedi.

"Şirketimizin vazgeçmediği bazı düsturları var"

Plaket takdiminin ardından Eriş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Eriş yapmış olduğu konuşmada, "Uzun yıllardır ülkemizde yerli üretim yapan ve ailemiz tarafından yönetilen Eriş’in dördüncü kuşak temsilcisi olarak yönetimin içinde yer alıyorum. İlk kuruluşu 1920’lere dayanan aile şirketimizin vazgeçmediği bazı düsturları vardır. Bu düsturlar doğrultusunda yapabileceğimiz her şeyin en iyisini yapmaya gayret ettik." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"AR-GE merkezimizde sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz"

"Fındık üretimi ve ihracatıyla başlayan bir ticaret hayatından bu günlere geldik. 1974’te ilk un fabrikamızı kurarak Eriş’i bugünkü haline getirdik. 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu noodle tesisimizle birlikte, farklı lokasyonlarda toplam 5 ayrı üretim tesisine sahibiz. Ayrıca gıda üzerine araştırma yapan AR-GE merkezimiz mevcuttur. Merkezimiz Türkiye’de noodle odaklı çalışan ilk ve tek AR-GE merkezidir. Bununla birlikte GES enerji üretim tesisimiz vardır. Eriş olarak yeşil enerjiye ve karbon ayak izini azaltmaya büyük önem veriyoruz. AR-GE merkezimizde sürekli gelişmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Biz gıda işinin vicdan işi olduğuna inanıyoruz, bu düsturla işimizi yapıyoruz. Kendi mutfağımızda pişmeyen, kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz bir şeyi üretmiyoruz, üretmeyeceğiz ve raflara koymuyoruz.

Gıda alanında üretim yapan bir firma olarak ürettiğimiz ürünleri katma değerli bir hale getirebilmek için AR-GE merkezimizde aralıksız çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.

Ürünlerimiz arasına yeni ne katabilir diye düşünürken, o dönemler Endonezya ile yapmış olduğumuz ticaret sürecinde noodle işine girme fikri oluştu. Dünyada oldukça ilgi gören noodleı neden bizde üretmiyoruz dedik. Biz de noodle üretelim fakat en sağlıklısını yapalım diyerek yola çıktık. 3 yıl süren bir AR-GE çalışmasının ardından 2013’te üretime başladık. Öncelikle işi tam anlamıyla öğrenmek adına Endonezya’da bir fabrika kiraladık ve bu fabrikayı işlettik.

"Noodlelarımızın hamurunda maden suyu kullanmaya başladık"

Eriş olarak bir çok değerli akademisyeni de bünyemize katarak noodle üzerine AR-GE çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Ürünlerimizde MSG, koruyucu, renklendirici veya insan sağlığına zarar verecek hiçbir katkı maddesi koymuyoruz. Hatta bunu bir üst boyuta taşıdık ve noodlelarımızın hamurunda maden suyu kullanmaya başladık.

"Noodle hamurunun içine bilim katarak ilerledik"

Alanımızı geliştirecek tüm iş birliklerine açık hareket ederek uluslararası kongrelere, bilimsel araştırmalara katılıyoruz. Akademi-sanayi işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte probiyotikli bir noodle geliştirmeyi başardık. Bir insanın günlük B vitaminin ihtiyacının büyük kısmını karşılıyoruz. İçerikte mevcut olan probiyotik ile de sindirim sistemini düzenleyerek bağışıklık sistemini güçlendirecek bir ürün üretmeyi başardık. Eriş olarak noodle hamurunun içine bilim katarak ilerledik. Bu ürünümüzü tüketici beğenisine sunduk.

"Egg Noodle’ı Türkiye’de üreten tek üreticiyiz"

Hal-i hazırda devam eden birçok projemiz var. Tüm projelerimiz fonksiyonel, sağlıklı ve hızlı tüketilebilecek gıdalar üzerine odaklanmış durumda. TÜBİTAK destekli olan projelerimizle birlikte seçkin üniversitelerimiz ile yaptığımız projelerimiz devam ediyor. Bir taraftan da Avrupa Birliği destekli projelerimizi yürütüyoruz.

Noodleın her ne kadar Asya mutfağından geldiği düşünülse de bu ürün aslında atalarımızdan gelen eriştenin ta kendisidir. İçerik olarak evlerde, köylerde yapılan erişteden hiçbir farkı yok. Egg Noodle’da çok iddialıyız. Pazarda Asya tipi erişte diyebileceğimiz Egg Noodle’ı Türkiye’de üreten tek üreticiyiz. Atalarımızın mutfağından gelen bu ürünü pancarlı, ıspanaklı, glutensiz, mercimekli vb. yüksek proteinli olacak şekilde ele alarak, bir çok farklı çeşitler üzerine AR-GE çalışması yaptık, bitirdik, üretime hazırız. Egg Noodle’ın yani eriştenin gerçek sahibinin Türkiye olduğunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz."

"Türk mutfağını onore eden bir firma"

Program sonunda Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe Eriş’i ziyaret nedenlerini şu şekilde açıkladı:

"Her şeyden önce Gastronomi Turizmi Derneği Türk mutfağının dünyada markalaşması için Ticaret ve Turizm Bakanlığıyla entegre çalışan bir dernektir. Üye seçimi bizim için çok önemli, her konuda en iyi firma ve şirketleri üye olarak kabul ediyoruz.

Dernek olarak Eriş markasını çok araştırdık. Öncelikle Eriş, Türk mutfağını onore eden bir firma. İkincisi, aslında anneannelerimizden bu yana devam eden ürünleri modernize ederek dünyaya sunan bir firma. Üçüncüsü ise dört nesilden beri süregelen kurumsal bir yapı olmasıyla birlikte, yeni jenerasyona yabancı hayranlığı aşılamak yerine Türk mutfağının önemini, bizim lezzetlerimizi anlatarak ilerleyen bir marka.

Ayrıca ürünlerinde zararlı madde kullanmayan, kendi çocuklarına ne yediriyorsa tüketiciye de onu sunan bir marka olduğu için Eriş ile yan yana olalım istedik."