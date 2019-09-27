Ekonomi Türkiyede kozmetik ürünleri sektörü büyüme oranını ikiye katladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü büyüme oranını ikiye katladı

Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü büyüme oranını ikiye katladı

Türkiye’de 26,4 milyar TL’lik pazar payına sahip kozmetik kişisel bakım sektörü ekonomik gelişmelere bağlı olarak her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Haber Merkezi IHA
Türkiye'de kadınlar ortalama aylık 210 TL kozmetiğe bütçe ayırırken bu oran erkeklerde ise 70 TL'yi buluyor.
Türkiye'de kadınlar ortalama aylık 210 TL kozmetiğe bütçe ayırırken bu oran erkeklerde ise 70 TL'yi buluyor.

Kozmetik ürünleri sektörü Türkiye’de büyüme oranını ikiye katladı. 180 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör yaklaşık 120 bin kişiye istihdam sağlıyor. Son yıllarda kozmetik, gıdadan daha fazla tüketilir hale geldi. Kozmetiğe bütçe ayıran sadece kadınlar değil. Erkekler de, en az kadınlar kadar kozmetiğe bütçe ayırıyor. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınlar ortalama aylık 210 TL kozmetiğe bütçe ayırırken bu oran erkeklerde ise 70 TL’yi buluyor.

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"Yerli ve milli ürünlere talep artıyor"

Son satın alma rakamlarına bakıldığında, kozmetik harcamasında kadınların alışveriş ortalamasının yüzde 80, erkeklerin ise yüzde 20 olduğunu kaydeden URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, erkeklerin de kozmetik ürünlerine olan talebinin arttığını belirtti.

Şerifoğlu, ’’Özelikle son yıllarda yerli ve milli ürünlere olan ilgi artıyor. Buna en büyük etkenlerden biri de piyasaya sürülen ürünlerin organik ve yerli ve hesaplı olması. Hal böyle olunca yerli girişimci ve yatırımcı firmalar harekete geçti. Bizim dikkatimizi çeken özellikle erkeklerin kozmetik ürünlerine daha çok ilgi göstermeye başlaması. Bunların içinde saç bakım ürünleri, saç problemleri için serumlar ve saç spreyleri yer alıyor. Bunun üzerine biz de bu alanda AR-GE çalışmalarımızı arttırdık ve son 5 yılda yaptığımız çalışmalarda erkeklerin memnuniyeti arttı’’ dedi.

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’’Kozmetikte sektör büyüklüğü 11 milyar lirayı aşacak’’

Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün 2020 yılına kadar 15 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağını ve bunun büyük bir kısmının Türk kozmetik markalarının pazara yerleşmeye başlaması ile artacağını söylüyor. Kadınlar, kozmetik ürünlerinde en çok makyaj malzemelerine ağırlık verirken, erkekler saç spreyi, saç serumu ve cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyor.

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"Sektör her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor"

Kozmetik sektörünün Türkiye’de küresel büyüme oranını ikiye katladığını belirten Şerifoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi’nin son verilerine göre kozmetik sektörünün 9,4 milyar TL pazar payına sahip. Sektör, Türkiye dışında Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 180’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Pazar 120 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Bizde bu pastadan payımızı alıyoruz. Örneğin firmamız, Türkiye’nin yerli ve milli kozmetik markalarından biri. Bu işe ilk başladığımızda 20 kişi istihdam ediyordu. Şimdi ise bu rakam 45’e yükseldi. Hedefimiz 1 yıl içerisinde 150 kişinin istihdamını sağlamak."

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