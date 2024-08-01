Türkmen gazında hedef 300 milyar metreküp

Türkiye enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma yolunda önemli adımlar atarken, yeni rotasını Türkmenistan’a çevirdi. İki gün boyunca Türkmenistan’da temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen doğal gazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması konusunda gelinen son aşamayı anlattı.

İLK ETAPTA 2 MİLYAR METREKÜP

Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküpten yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, ne kadarlık bir doğal gazın hangi yöntemle gönderileceği ile ilgili şunları söyledi: “Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküpten yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii buna nihai anlamda ulaşabil- memiz için mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. Ama mevcut altyapıyı kullanarak da takas yöntemiyle, swap yöntemiyle de mutlaka biz hızlı bir şekilde ilk etapta 2 milyar metreküplük bir gaz hacmiyle beraber de çalışmaya başlamak istiyoruz.”

Bakan Alparslan Bayraktar, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov ile üst düzey görüşme gerçekleştirdi.

BİRKAÇ ALTERNATİFİMİZ VAR

İki ülke arasında enerji bağlamında en önemli iş birliği alanının doğal gaz olduğunu belirten Bayraktar, Türkmen gazının, Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya intikaliyle alakalı bir proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

GÜNEYDOĞU AVRUPA'NIN İHTİYACINI DA KARŞILARIZ

Bayraktar, “Elbette birkaç alternatifimiz var. Nihai ve en olması gereken aslında Hazar geçişli bir boru hattıyla çok daha büyük miktarlarda ve uzun süreli bir anlaşmayla bu doğal gazın batıdaki piyasalara Türkiye ve Batı'ya, Avrupa'ya ulaşması. Ama kademe kademe, aşama aşama biz oraya geleceğimize inanıyoruz. Ama hızlı bir şekilde de Türkiye'nin bu doğal gaza erişimi ve bunun belki bir miktarının özellikle Güneydoğu Avrupa'daki ihtiyacı karşılamak üzere Avrupa'ya intikalini konuştuk” dedi.

ORTAK ÜRETİM VE DEPOLAMA

Bayraktar, Türkmenistan’ın doğal gaz sahalarında ortak üretim konusunu da ele aldıklarını anlatarak, şunları söyledi: “Doğal gaz depolamayla alakalı Türkmenistan'ın bir yatırım düşüncesi var. Bu konuda da BOTAŞ'ın ciddi bir yetkinliği, altyapısı var. Yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz depomuz var. Bunu 2028’e kadar 12 milyar metreküpe çıkarmak istiyoruz. Bu yetkinliği de buraya aktarmak istiyoruz. Doğal gazın dağıtımında akıllı sayaç, akıllı şebeke ve Scada sistemlerinde de yine BOTAŞ ve Türk şirketleriyle Türkmenistan'ın ilgili kurumlarının iş birliğini görüştük” diye konuştu. Bakan Bayraktar elektrik konusunda da görüşmeler yaptıklarını belirtti.







