Ekonomi Turqualitynin mevcut karlılığın artışına katkısı yüzde 14
İŞ DÜNYASI

Turquality’nin mevcut karlılığın artışına katkısı yüzde 14

Turquality’nin bir iş modeli olarak algılanması, firmaların markalaşma sürecini hızlandırırken, kilogram başına olan ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırıyor. Turquality, çalışanları ve patronları “mutlu” ederken, ilk yılın sonunda farklı iş süreçlerinde %17 verimlilik artışına katkı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Progroup Başkanı Dr. Salim Çam
Progroup Başkanı Dr. Salim Çam

Turquality ve yönetim danışmanlığı alanında 15 yıldır hizmet veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality, bir teşvik programından öte, işletmeler için bir iş ve değer modelidir. Turquality iş modeli; stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konuları kapsıyor. Turquality, bir karne ve bir akreditasyondur. Turquality karnesi pekiyi olan bir Türk işletmesi, global pazarlarda yabancı firmalara güven veriyor” dedi.

Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality iş modeli ve insan kaynaklarındaki rolü hakkında açıklamalarda bulundu.

Turquality nedir, ihracatı katkısı nasıldır?

Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Progroup danışmanlığında Turquality iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetiyor, farklılaşıyor, markalaşması hızlanıyor, global rekabete hazırlanıyor ve kilogram başına ihracatlarını 3 kat ve üzeri artırıyor. Ülkemizdeki firmaların kilogram başına ihracatı 1,5 dolar civarında iken, Turquality alan firmaların kilogram başına ihracatı 4,5 dolar civarındadır.

Turquality’nin, insan kaynaklarına ve stratejik düşünce yeteneğine etkisi nedir?

Turquality iş modelinde çalışanların, yetenekleri, yetkinlikleri, potansiyelleri, etik ve ahlaki değerleri, organizasyon içindeki rolleri gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Turquality sayesinde, stratejik düşünce yeteneği artan ve kendisinin değerinin, gücünün, potansiyelinin farkına varan şirket çalışanları; organizasyon içinde çok daha etkin şekilde varlık gösteriyorlar ve bu durumda firmanın hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Turquality, çalışanların iş yerlerinde mutlu olmasını mümkün kılan bu modeldir. Aynı zamanda, Turquality firmalarda bir “Viroloji” görevi üstlenir. “Turquality Virolojisi” şirkete giren ve girmiş olan organik veya mekanik virüsleri ve virüs zincirlerini, sınıflandırmalarını, bölümlere giriş yollarını ve şirket içinde zayıflıklara yol açışlarını inceler ve önler.

Turquality’nin, aidiyet konusundaki yaklaşımı nasıldır?

Turquality, işletmelerdeki tüm departmanlar için “panzehir” rolünü üstleniyor. Ortaya koyduğu strateji ve sistematik sayesinde, çalışanların mutlu olmasını sağlarken, sadakatlerini artırıyor. Türk markasının ve işinin milliyetçisi olan değerli ve yetenekli çalışanlar, imzaladıkları iş sözleşmesinde, markaya katacakları değeri ve yapacaklarını taahhüt ediyorlar. İşletmedeki herkese, “değer, değer, değer” için çalışma algısını yerleştiriyoruz.

Turquality’nin, işletmelere verdiği destekler nelerdir?

İstihdam giderleri; sertifikasyon giderleri; yazılım ve bilişim giderleri; depo hizmetleri giderleri; gelişim yol haritası; tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri; hedef pazarlara yönelik danışmanlık giderleri; pazar araştırması çalışması ve raporlama giderleri; mağaza ve franchise kira ve kurulum giderleri; kurulum dekorasyon giderleri; ofis, depo, showroom kira ve kurulum giderleri; yönetim danışmanlık giderleri; tasarım giderleri; uluslararası hukuk danışmanlık giderleri; marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri; ürün, hizmet ve marka tescili ve korunması ile ilgili giderler; ön tanı merkezi, klinik, eğitim merkezi, kira ve kurulum giderleri; satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kira ve kurulum giderleri.

  • Turquality’deki işletmelerde,
  • *Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14
  • *Mevcut ihracat artışına katkısı: %15
  • *Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10
  • *Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17
  • *Mevcut marka bilinilirliğine katkısı: %7
  • *Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12
  • *Müşteri memnuniyet seviyesi: %97
  • *İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14
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