Uber taksileri aşı kampanyasını uzattı: Randevuya gidene yolculuk bedava

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kovid-19 aşısı yaptırmak için hastane randevusuna giden herkes hem birinci hem de ikinci doz için, ikişer defa olmak üzere toplam dört kez Uber Taksi’yi ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz yolculuk teklifi, yolculuk başına 40 TL'ye kadar geçerli olup ve UBERAŞI kodu ile kullanılabilecek.

“UBER TAKSİ AŞI KAMPANYASI 2 ÜCRETSİZ YOLCULUKTAN 4’E ÇIKARILIYOR”

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüşlerinde faydalanmaları için sunduğumuz Uber Taksi ile ücretsiz ulaşım kampanyamıza çok yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Biz de bu sebeple normalde bir kişiye düşen ücretsiz yolculuk hakkını ikiden dörde çıkartmaya karar verdik. Dolayısıyla ikinci doz için aşı olmaya gidenler yine Uber Taksi ile yolculuklarını gerçekleştirebilir. Ayrıca kampanyamızı kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz” dedi.

Haziran sonu itibariyle Uber’in İzmir’de de hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bahadırlı, bu sayede daha çok sayıda vatandaşın aşı randevusuna gitmek için Uber’in sunduğu ücretsiz yolculuk hakkından yararlanabileceklerinin de altını çizdi.

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FOTOĞRAF 8 Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık görevlileri, zorlu yolları aşarak, aşılama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, yazın hayvanlarından daha iyi verim almak için yaylalara çıkan vatandaşlar da aşılanıyor. Siirt'ten gelerek Bitlis'in Güroymak ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Duev Yaylası'na çıkan ve yaz ayları boyunca burada konaklayan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından aşılandı. Sağlık ekiplerine yolculuklarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Güroymak Devlet Hastanesi'nde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra, köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını söyledi. Çalışmaların süreceğini belirten Akelma, Herkesin aşı olması için dağ taş demeden herkese gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silah. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz dedi. Aşısını yaptıran Ahmet Keşli, “Konakladığımız yaylaya kadar gelerek bu hizmeti getiren sağlık ekiplerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar. Onların bu iyiliğini unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi. Aşı kampanyası dur durak dinlemiyor: Uzun yolculuk sonrası göçerleri yaylada aşıladılar Bitlis kırsalındaki yaylalara çıkan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından çadırlarında aşılandı. Sağlık ekiplerinin zorlu yayla yolculuğuna İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabiliyor. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemiyor. UBERAŞI kodu birinci ve ikinci doz gidiş-dönüş olmak üzere dört yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Uber uygulamasının promosyonlar bölümüne UBERAŞI kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.

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