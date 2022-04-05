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Ekonomi Ulaşım ve gıdada mart ayın enflasyonu yüzde 61
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaşım ve gıdada mart ayın enflasyonu yüzde 61

Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,14’e ulaştı. TÜİK verilerine göre, geçen ay itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı. En yüksek artış akaryakıttaki fiyatların etkisiyle ulaştırmada yaşandı. Gıda en yüksek enflasyona sahip ana grup olarak dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaşım ve gıdada mart ayın enflasyonu yüzde 61
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Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,14 seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı. Geçtiğimiz ay en yüksek artış ulaştırmada yaşanırken, bunda akaryakıtta görülen fiyat artışları etkili oldu. Ulaştırmanın ardından gıda en yüksek enflasyona sahip ana grup olarak dikkat çekti.

KÜRESEL FİYAT ARTIŞLARI ETKİLİYOR

  • Pandeminin küresel gıda fiyatlarını yükseltmesi yanında Rusya -Ukrayna savaşının olumsuz etkileri diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de görülüyor. Aylık bazda TÜFE yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 yükseldi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 yükseldi.

Motorin ilk sırada

Tüketici fiyatları bazında martta en fazla fiyat artışı yüzde 32,67 ile motorinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,26 ile kabakta görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24,41 ile benzin, yüzde 23,47 ile kömür, yüzde 20,56 ile kuru soğan ücreti izledi.

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