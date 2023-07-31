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Ekonomi

Ülker Türkiye’nin en güçlü markalar sıralamasında ikinci oldu

Ülker, Brand Finance tarafından Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında 2. olarak seçildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde çalışanları için bir tebrik mesajı yayımladı.

10:24 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ülker Türkiye’nin en güçlü markalar sıralamasında ikinci oldu.

Ülker Türkiye’nin en güçlü markalar sıralamasında ikinci oldu.

Ülker, Brand Finance tarafından Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında 2. olarak seçildi. Böylelikle Ülker, İlk 10 marka arasındaki tek gıda markası oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çalışanlarına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.


Ülker yazısında, "Biz her gün çok çalışıp, tüm gücümüzle üretiyoruz, sizler de teveccüh gösterip ürünlerimizi seçiyorsunuz ve ne mutlu ki sonucunda böyle güzel başarıları kutluyoruz. Arkasında yoğun emek olan bu başarı için tüm arkadaşlarımı tebrik ve teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.




#Ülker
#Yıldız Holding
#Ülker gıda
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