Ülker Türkiye’nin en güçlü markalar sıralamasında ikinci oldu.

Ülker, Brand Finance tarafından Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında 2. olarak seçildi. Böylelikle Ülker, İlk 10 marka arasındaki tek gıda markası oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, çalışanlarına yönelik bir tebrik mesajı yayımladı.

Ülker yazısında, "Biz her gün çok çalışıp, tüm gücümüzle üretiyoruz, sizler de teveccüh gösterip ürünlerimizi seçiyorsunuz ve ne mutlu ki sonucunda böyle güzel başarıları kutluyoruz. Arkasında yoğun emek olan bu başarı için tüm arkadaşlarımı tebrik ve teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.