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Ülker'den 2021 Sürdürülebilirlik Raporu: Plastik ve kağıtta bin 462 ton tasarruf sağlandı

Ülker, her yıl ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu 7’nci kez yayımladı. Ülker, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen enerji verimliliği projeleriyle 7,5 milyon TL, AR-GE projeleriyle 35,8 milyon TL tasarruf sağladı. Ayrıca şirket 2021’de plastik kullanımını 268 ton, kâğıt kullanımını da 1.194 ton azaltmayı başardı.

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Haber Merkezi DHA
Ülkerden 2021 Sürdürülebilirlik Raporu: Plastik ve kağıtta bin 462 ton tasarruf sağlandı
Ülker CEO’su Mete Buyurgan

Ülker’in sürdürülebilirlik yolculuğunda başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “Şirketimizde, su ve enerji tasarrufundan, sürdürülebilir ham madde tedarikine, insan kaynağından üretim kalitesine kadar pek çok konuda projeler üretiyoruz.

Bu çabalarımızı belirgin bir strateji etrafında izlenebilir ve denetlenebilir kılmak için Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. Bilindiği gibi sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, Ülker’in 80. yılı olan 2024 için çevre, değer zinciri, inovasyon, toplumsal sorumluluk, çalışanlar ve liderlik başlıkları altında 10 yıllık hedefler belirlemiştik.

Her yıl yayımladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızda ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. Ham madde, malzeme ve hizmet alımlarını azami seviyede yerel tedarikçilerden yapıyoruz. Böylece hem yerel kalkınmaya destek oluyor hem de lojistik kaynaklı karbon salımını azaltıyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimizi belirlerken, su verimliliği, gıda israfının engellenmesi ve sürdürülebilir ham madde tedariki konuları temel önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Birim üretim başına su ve enerji tüketimini her yıl kademeli olarak azaltma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Buyurgan, 2025 yılında Ülker’de kullanılacak tüm plastik malzemelerin geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir veya kompostlanabilir olmasını amaçladıklarını söyledi.

Buyurgan, sözlerine şöyle devam etti:

“2024 yılı için belirlediğimiz birim üretim başına yüzde 30 su azaltma hedefimizi 2018 yılında yakaladık. 2021’de ise birim üretim başına su azaltma oranımız hedefimizin de üzerine çıkarak yüzde 38,4 oldu. Son 5 yılda yaklaşık 400 bin metreküp daha az su kullanarak, 1,8 milyon nüfuslu bir şehrin günlük su ihtiyacına eşdeğer tasarruf elde ettik. 2021’de yaklaşık 2,6 milyon TL enerji verimliliği yatırımı gerçekleştirdik. Elektrik enerjisi tüketimimizin yaklaşık yüzde 37,5’ini yenilenebilir kaynaklardan tedarik ettik. Atıklarımızın yüzde 93,5’ini geri dönüştürmeyi başardık. Ham maddelerin yüzde 99’unu bitmiş ürüne çevirme oranına ulaştık. AR-GE projeleriyle 35,8 milyon TL tasarruf ettik. Hedeflerimiz doğrultusunda 2021 yılında ambalajlarda plastik kullanımını 268 ton, kâğıt kullanımını 1.194 ton azalttık.”

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEDARİKİYLE 26 BİN TON KARBON SALIMI ENGELLENDİ

Ülker’de karbon salımını azaltmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Buyurgan, “I-REC sertifikalı rüzgar enerjisi üreten santralden aldığımız I-REC yenilenebilir enerji sertifikasıyla 26.321 ton karbon salımının önüne geçtik. Bu azaltım 2021 yılı karbon salımlarımızın yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri kapsamında 11.921 MWh enerji tasarrufu ve 7,5 milyon TL’lik finansal tasarruf sağladık” diye konuştu.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa geliştirilen yerli ve milli buğday olan Aliağa Bisküvilik Buğdayı Projesi’nde tohum yaygınlaştırma çalışmalarına devam edildiğini de belirten Buyurgan “2021’de 10 ilde ektiğimiz tohumların hasadını başarılı bir şekilde tamamladık. Yeni bisküvilik buğday türleri elde etmek için Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte Bisküvilik Buğday Geliştirme Programı’nda da çalışmalar sürüyor” dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLER ÜLKER’E GÜÇ KATTI

Ülker’in sürdürülebilirlik çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görmeye devam ettiğini hatırlatan Buyurgan, şu bilgileri aktardı:
“2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz. Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanan ve global şirketlerin sürdürülebilirlik performansının ölçüldüğü “Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi-The Sustainability Yearbook” listesinde üst üste ikinci kez yer aldı. 61 sektörden 7 bin 554 şirketin sürdürülebilirlik performanslarının incelendiği listede, 2021’de olduğu gibi, 2022’de de “gıda ürünleri” kategorisinde yer alan tek Türk şirketi olduk. Ayrıca tüm dünyadan şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirmeye alındığı, S&P Global ESG 2021 Endeksi’nde de yer alan tek Türk gıda şirketiydik. Türkiye’den, farklı sektörlerden endekste yer alan 37 şirket içinde ise ilk üçe girmeyi başardık. Dünya genelinde, alanında en prestijli platformlar arasında gösterilen 2022 edie Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde de finale kalmayı başaran tek Türk şirketi olarak 5 kategoride birden Türkiye’yi temsil ettik. Son olarak Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Su Yönetimi kategorisinde su yönetimi modelimiz ile ödüle layık görüldük.

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