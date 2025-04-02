Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasara uğrayan illerde konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşıları da yeniden inşa ediyor. Hatay’ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı, bakanlığın ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkıyor. Kentin tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan çarşı esnafı da yine bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticarete devam ediyor.





11 İLİMİZDEN ASLA AYRILMIYORUZ

Hataylı künefe ustası Nurettin İmren’in hikayesini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de... 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta’nın ‘dünyanın cenneti’ dediği Uzun Çarşı’ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya’mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız” ifadelerini kullandı. Künefeci Nurettin İmren, bu bayram tatlıları Bakanlığın tahsis ettiği geçici çarşıdaki iş yerinde hazırladı. Bu yıl içinde ise yeni iş yerine kavuşacak.





ÇALIŞMALARIN İLERLEMESİ UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR

Uzun Çarşı’daki ayakkabıcılar çarşısında çalışan bir esnafın çocuğu olduğunu söyleyen İmren, asrın felaketini, “6 Şubat Hatay’ın kaderini değiştiren bir gün oldu. Ne askerlik anısı bıraktı ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu” sözleriyle anlattı.

Nurettin İmren, çarşının inşaatının hızla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip ne çalışmaların kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığını görüyoruz.”





914 KONUT VE İŞ YERİ İNŞA EDİLİYOR

Hatay’da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi, yıl sonuna kadar toplam 153 bin 248 bağımsız bölüm teslim edilmiş olacak. Tarihi Uzun Çarşı’da ise TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca 69 konut ve 845 iş yeri olmak üzere toplam 914 bağımsız bölüm yapılıyor.



