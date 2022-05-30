Vatandaş ve imalatçı şekersiz kalmayacak: Dünyada beşinci büyük üreticiyiz

Vatandaş ve imalatçıların şeker sıkıntısı çekmemesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl şeker sıkıntısı yaşanmaması için hükümet planlamaya gitti. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasa dengelerini sağlamak ve spekülasyonları önlenmek amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara sıfır gümrük vergisi ile 400 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Böylece ithalat lisansı sahibi şekerli mamul üreticileri dilediği ülkeden şeker ithal edebilecek.

SPEKÜLATİF HAREKETLİLİK OLUŞTU

Son üç yıl satış-tüketim verilerinin ortalaması 2 milyon 500 bin tona bakıldığında, mevcut şeker stoklarının eylül ayında başlayacak olan yeni üretim dönemine kadar yeteceği değerlendiriliyor. Ancak, şekerli mamul ihracatçılarının ithal şeker yerine A kotası şekere yönelmeleri, dünyadaki pandemi ve Ukrayna-Rusya krizinin şeker gibi temel gıda maddelerinde kullanıcıların stoklamaya yönelmesi ile talep enflasyonu oluşması, tüketicilerin şeker stoklama eğilimi nedenleriyle son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin oluştuğu gözlendi.

ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANACAK

Yapılan planlama ile ihracatçıların C şekeri talepleri karşılanacak. Şeker ithalatı ile arz artırılarak, talep enflasyonu nedeniyle oluşan ve 20 TL’yi aşan iç fiyatların, ithal maliyeti 11 TL ile dengelenmesi sağlanacak. İç piyasa dengelerinin fiyatlarının düzenlenmesi ve spekülasyonların önlenerek, arz-talep dengesinin kurulmasına olanak sağlayacak. 2022-2023 pazarlama yılı şeker kotaları 50 bin ton artışla 2 milyon 750 bin tona yükseltildi.

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ÜRETİM VE STOKLARLA TALEP KARŞILANACAK

Eylül ayında başlayacak olan 2022-2023 şeker üretim döneminde 19 milyon ton pancar, 2 milyon 600 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor. Üretim ve stoklar birlikte değerlendirildiğinde önümüzdeki yıl şeker talebinin rahatlıkla karşılanacağı belirtiliyor.

Dünyada beşinci büyük üreticiyiz

Türkiye; Rusya, ABD, Almanya ve Fransa’nın ardından dünyanın pancardan şeker üreten beşinci, Avrupa’nın ise dördüncü büyük ülkesi konumunda. Türkiye’nin dünya pancar şekeri üretimindeki payı yüzde 9 düzeyinde. Türkiye 2020 yılı 68,5 ton verimi ile dünyada 12. sırada yer alıyor. Dünyada kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında da 12. sıra bulunuyor. Türkiye’de 2021 yılında 302 bin 355 hektar alanda şeker pancarı hasadı yapılırken, 17 milyon 767 bin 85 ton üretim gerçekleştirdi.