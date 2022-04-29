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Ekonomi Vestel 1 milyon istihdam projesi için harekete geçti İşe alımlara başladı
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Vestel 1 milyon istihdam projesi için harekete geçti: İşe alımlara başladı

Vestel, Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 milyon istihdam projesi için harekete geçti. Şirket Vestel Perakende Akademisi Dijital Perakende Uzmanlığı eğitimini ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayan kişileri istihdam etmeye başladı.

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Haber Merkezi AA
Vestel 1 milyon istihdam projesi için harekete geçti: İşe alımlara başladı
Foto/arşiv

Vestel, Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 milyon istihdam projesi kapsamında işe alım yapmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre nitelikli eleman kazandırılmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlanıyor.

Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre dijital perakende uzmanları yetiştiriliyor.

Sektörde yol gösterici olmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar ödüllü birçok eğitim hizmetiyle sektöre değer katan Vestel Perakende Akademisi’nin kurum içi eğitmenleri tarafından özel olarak hazırlanan dijital eğitim serisi üniversite mezunları ve adaylarını hedefliyor.

Vestel Perakende Akademisi Dijital Perakende Uzmanlığı eğitimini ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayan kişiler Vestel’de istihdam edilecek.

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