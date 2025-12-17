Vodafone Türkiye’den 480 milyar TL’yi aşan yatırım

Türkiye’de 20’nci yılını kutlamaya hazırlanan Vodafone’un bugüne kadar yaptığı yatırımın reel değeri 480 milyar TL’yi aştı. Şirket, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde sunacağı 5G hizmetiyle kapsama ve kullanıcı sayısı bakımından Vodafone Grubu’nun dünyadaki en büyük 5G lansmanını gerçekleştirecek. Son 5 yılda şebekesine 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaparak kapasitesini 3 kattan fazla artıran şirket, bu süreçte müşteri memnuniyeti alanında yaptığı çalışmalarla da en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğunu açıkladı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "Global tecrübemiz, yerel uygulama gücümüz, sağlam altyapımız ve müşteri deneyimine yönelik yenilikçi uygulamalarımızla 5G’li yeni döneme dünden hazırız" dedi. Aksoy, toplantıda şunları söyledi: "Yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 35 iyileşme kaydettik. Türkiye’de 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. Ankara'daki veri merkezimizi 3 kat büyüttük. 2026 bizim için 5G yılı olacak." İstanbul'daki toplantıya Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları da katıldı.