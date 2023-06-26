|
Ekonomi

Wagner krizi Rus rublesini de vurdu: 15 ayın en düşük seviyesinde

Rus rublesi, hafta sonu Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin ardından dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesini gördü.

13:06 . 26/06/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Haftanın ilk işlem gününün açılışında Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin etkisiyle ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,1 düşerken, dolar/ruble paritesi 86,37 seviyesine yükseldi.


Böylece Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.


Rus piyasasının açılmasının ardından ruble kayıplarının bir kısmını karşılarken, dolar/ruble paritesi 84,75 seviyelerine geriledi.

Ruble bu yıl dolar karşısında yüzde 14’ten fazla değer kaybederek gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.


Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, geçen hafta Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.


24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini duyuran Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.




#Dolar
#ruble
#Rusya
#Wagner
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran Pazartesi ve Salı sağlık ocakları çalışacak mı?