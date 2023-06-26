Wagner krizi Rus rublesini de vurdu: 15 ayın en düşük seviyesinde

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Haftanın ilk işlem gününün açılışında Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin etkisiyle ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,1 düşerken, dolar/ruble paritesi 86,37 seviyesine yükseldi.
Böylece Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.
Ruble bu yıl dolar karşısında yüzde 14’ten fazla değer kaybederek gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, geçen hafta Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.