Wagner krizi Rus rublesini de vurdu: 15 ayın en düşük seviyesinde

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmasının ardından, özel sektörde de beklenen zam oranı belli oldu. Ara dönem zammı, uzman ve yazılımcı rollerinde ortalama yüzde 25, yönetici rollerinde medyanda yüzde 20 ve tüm rollerde üst çeyrekte ortalama yüzde 30 olarak planlanıyor.