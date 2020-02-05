Yabancıların gözü Kanal İstanbul’da

Türkiye’nin küresel ticaret rotaları üzerindeki rolünü artıracak olan Kanal İstanbul projesi İstanbul Boğazı’nı da olası kazalardan koruyarak daha güvenli bir miras olarak tutma vizyonuyla ortaya çıktı. Pek çok küresel firmada bu projede fark ettiği potansiyelden faydalanmak adına çalışmaları yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, aralarında Rusya, Çin, Hollanda ve Belçika'nın bulunduğu ülkelerden firmalar ve kredi kuruluşlarının Kanal İstanbul Projesi ile ilgilendiğini bildirdi. Kanal İstanbul'da proje çalışmalarının tamamlandığını, bölgenin imar planı çalışmalarının da onaylandığını ve askıda bulunduğunu söyleyen Turhan, söz konusu süreci takip ettiklerini, bunun da bitmesiyle ihale sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Gerek resmi yazı yazarak gerek şifahi olarak projeyle ilgilenen birçok ülke firması ve kredi kuruluşu var. Rusya, Çin, Hollanda, Belçika, ayrıca münferit olarak dünyanın diğer ülkelerinden firmalar bu projemizle ilgileniyor

İMAR SÜRECİ BEKLENİYOR

İmar süreci tamamlanınca Kanal İstanbul'un yapılacağı mahaldeki altyapıların deplasmanını yapacaklarını anlatan Turhan, "Yolların, köprülerin, isale, enerji ve enerji hatlarının deplasmanını yapacağız ve kanal sahasını diğer hizmetleri aksatmadan sürdürülebilir hale getirdikten sonra inşaata başlayacağız" diye konuştu. Bu tür büyük projelerin yapıldığı alanda çok sayıda yetkili belediye bulunduğunu belirten Turhan, şunları kaydetti: "Projeye ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı askı süreci tamamlandı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçeklilere yönelik plan çalışmaları devam ediyor. Süreç Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Projenin imar planlarının 6 aylık sürede tamamlanması bekliyoruz."

AFET HABERLEŞME SİSTEMİ YOLDA

REKLAM

Başta deprem olmak üzere afetlerde kullanılacak acil haberleşme sistemine yönelik de bilgi veren Turhan, operatörlerle koordineli şekilde aldıklarını söyledi. Turhan, ortak uygulama olarak operatörlerle deprem anında kullanılacak mesajlaşma ve sesli görüşme uygulamasının geliştirilmesi için çalışmalar yaptırdıklarını vurgulayarak, “Böylece ses trafiğinin ani artışlarla şebekede herhangi bir sorun oluşturmaması amaçlanıyor. Bunun dışında operatörlerle kapasite artış çalışmalarımız devam ediyor. İlk aşamaları tamamlanmış durumda” dedi.

5G’DE YERLİLEŞME 4,5G GİBİ OLACAK

Turhan, 5G'nin yerlilik oranının sorulması üzerine, elektronik haberleşme sektöründe yerli üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı. 4,5G kapsamında getirilen yerlilik yükümlülüklerinin de ilk yıllarda karşılanmadığını hatırlatan Turhan, 4'üncü dönem itibarıyla mobil sektörde ortalama yüzde 23'ün üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını ve bu oranda 23 kat artış olduğunu belirtti. Turhan, 5G'de yerli imkanlarla geçiş için hazırlıkların sürdüğünü söylerken, “5G'ye de 4,5G'deki yerlilik oranıyla geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

1,5 YIL SONRA FİYAT GÜNCELLENDİ

Cahit Turhan, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yapılan yüzde 56'lık zamma ilişkin, tünelin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığını anımsattı. Projedeki geçiş ücretlerinin sözleşme kapsamında yılda 2 kere güncellendiğini ifade eden Turhan, "Bu güncellemeler idarenin kontrolünde yapılıyor. En son güncelleme 1 Temmuz 2018'de gerçekleştirilmişti. 2020'nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23,30 lira olarak uygulanan geçiş ücreti 36,40 liraya çıktı. Bunu da uyguluyoruz, güncellenmiş olan bir fiyat" diye konuştu.