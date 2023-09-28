Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular

Akal, zorlu şartlarda çalıştırılan traktör, iş makinesi ve arazi araçlarının yoğun toza maruz kaldığını söyledi.
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Akal öncülüğündeki ekibin geliştirdiği sistem temmuz ayında TÜRKPATENT'ten patent aldı. Akal ve ekibindeki Hema Endüstri İnsan Kaynakları Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi İlker Selvi ve Hattat Traktör Arge Şefi makine mühendisi Mustafa Kütük buluşun Avrupa'da tescillenmesi için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdu.
Akal, zorlu şartlarda çalıştırılan traktör, iş makinesi ve arazi araçlarının yoğun toza maruz kaldığını söyledi.
"Sürücüler sanayiye gitmek zorunda kalmıyor"
Akal, yaşanan sorunu çözmek için otomatik bir sistem geliştirdiklerini ve başarı elde edildiğini ifade etti.
Hava filtrelerinin tıkanması sonucu motorun güç değerinin azaldığını ve yakıt tüketiminin arttığını aktaran Akal, şunları kaydetti:
Buluşun Avrupa'da patent alması için başvuruların yapıldığını dile getiren Akal, sistemi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.