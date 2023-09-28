Yakıt tasarrufu sağlayan buluşları için Avrupa Patent Enstitüsüne başvurdular

"Sistemi otomasyon, elektronik devre ve temizleyici olmak üzere 3 ayrı aşamada geliştirdik. Bugüne kadar hiçbir traktörde yapılmamış bir sistemdi. Bunu motorun üzerine monte ettik. Bu sistem sayesinde hiçbir zaman uyarı ışığı yanmıyor. Yoğun toz durumunda temizleyici otomatik olarak devreye giriyor. Motoru durduruyor ve otomatik olarak hava filtresi temizleniyor. Daha sonra sürücü çalışmasına devam ediyor. Sürücüler sanayiye gitmek zorunda kalmıyor. Bu sistem sayesinde yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor. Emisyon oranları da düşmüş oluyor, çevreye katkı sağlanmış oluyor."