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Yargıtay’dan müdürlere kötü haber: Fazla mesai ücreti alamazlar

Yargıtay’dan müdürlere kötü haber: Fazla mesai ücreti alamazlar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun emsal kararıyla birlikte, iş yeri müdürü olarak görev yapan üst düzey yöneticinin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti. Kurul; iş yerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağına karar verdi.

Haber Merkezi İHA
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti.
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti.

Bir akaryakıt istasyonuna işletme müdürü olarak görev yapan kişi, işten ayrılınca 5. İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Haftada 7 gün, hafta içi 8.00-21.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arası çalıştığını ileri sürerek fazla çalışma alacağının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı akaryakıt istasyonu sahibi, zaman aşımı definde bulunarak, davacının iş yerinde üst düzey yönetici ve aynı zamanda (B) grubu imza yetkilisi olduğunu, çalışma saatlerini serbestçe belirleyebildiğini, davacıya bu husus nazara alınarak ücret ödendiğini ve fazla çalışmaya ilişkin diğer itirazlarını belirterek davanın reddini savundu.

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Fazla mesai ücreti alamaz

İş yerinde çalışanların davacıya bağlı olarak çalışmış olmasının davacının üst düzey yönetici olduğunu göstermeyeceğine dikkat çeken Mahkeme;, bunun kabulü için en azından işçi alıp çıkarmaya yetkisi olması gerektiğine vurgu yapıldı. Davalı tarafın sunduğu imza sirkülerinin iş yeri ile ilgili bazı işlemlerin takibi için verildiği, dosya kapsamından davacının davalı iş yerinde haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı, davalının ise davacının yapmış olduğu fazla çalışma ücretini ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı davalı temyiz etti.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmederek mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direndi. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

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Üst düzey yönetici işveren vekilidir

  • Kurul ilk olarak ’üst düzey yöneticinin tanımını yaptı. Kararda şöyle denildi. "Yönetici; ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taşımanın ötesinde iş yerinin bütününü sevk ve idare eden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyerek onlara emir ve talimat veren, duruma ve iş yeri düzenine göre işe alma ve işçi çıkarma yetkisini de taşıyabilen kimse olarak tanımlanabilir.

Çalışma gün ve saatlerinin bizzat belirlenebilmesi yetkisi de üst düzey yöneticilik sıfatının benimsenebilmesi için kabul edilen kriterlerden biridir. Davalıya ait iş yerinde işletme müdürü olarak çalışan davacının, kendisine emir ve talimat veren daha üst düzeyde bir yöneticinin bulunduğu hususunun ispat edilemediği sabittir.

  • Öte yandan, dava dilekçesi ile dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının fesih tarihi itibariyle ücretinin brüt 7.500 olduğu ve asgari ücretin yaklaşık on katına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının davalıya ait iş yerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı sonucuna varılmıştır. O hâlde, üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen davacının fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı ortadadır.

Hâl böyle olunca, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 22. Hukuk Dairesi bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozulmasına oy birliği ile kesin olarak karar verildi.’’ ifadelere yer verildi.

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Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu
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9 bin lira maaşla çalıştıracak işçi bulamıyor
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Kentte kalan son taş işleme ustası olan Kavak, işçi bulamadığı için mesleğinin bitme aşamasına geldiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Dede mesleğini kısa süre öncesine kadar amcasıyla birlikte yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.
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Kavak, “Dedem 1938 doğumluydu, oda babasından aldı bu mesleği. Yaklaşık 150 yıldır bu mesleği yapmaktayız. Benden küçük iki kardeşim daha var onlar bu işi sevmediği için yapmak istemedi. Amcam da geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bıraktı. Midyat tarafında da ustalar var fakat onların işçiliği ve taşı farklı, bizim işlememiz, taşımız farklı dedi.
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İşlenecek motiflerin zorluğuna ve taşın çeşidine göre değiştiğini söyleyen Kavak, taşları dantel gibi işlediklerini söyledi. Kavak, “Taşlar işlenecek motife göre değişir aslında bazen 1, bazen 2 gün sürdüğü olabiliyor. Dantel gibi işliyoruz ve hepsini göz nuru, oya gibi işliyoruz, severek yapıyoruz. Ben yaklaşık 16 yıldır yapıyorum bu mesleği diye konuştu.
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Mardin'de restorasyon mezar taşı gibi el sanatı ile taşları işlediğini kaydeden Kavak, yetiştirecek eleman bulamadıkları için mesleğin bitme noktasında olduğunu söyledi. Kavak, “Genelde mezar taşı, kapı taşlarına çok istek oluyor. Mihraplar yapıyoruz. Mardin Latifiyle Camisinin oradaki konağın restorasyonunu ben yaptım. Mardin'in en eski en güzel evlerinden birinin restorasyonunu yaptım. Çok güzel bir meslek; ama bitti denecek noktaya geldik. Şimdiki gençler bu mesleği yapmak istemiyor. ifadelerini ekledi.
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Çok sabır gerektiren bir meslek. Biz bu mesleği devam ettirmek istiyoruz, bitmesini istemiyoruz. Aklı başında çalışan bir insan ayda 8, 9 bin civarında kazanabilir. Eskiden işlemeciler, yontmacılar, kesimciler olarak 3'e ayrılıyordu. İşlemeciler çok nadir bulunan insanlardı. Süryanilerden aldık bu mesleği. Çoğunluk kuyumcuydu ve kuyumculukla ilgilenmeyip bu sanatla ilgileniyordular. Artık bu işi yapan yok şeklinde konuştu.
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Genelde üzüm bağı, tarla motifini daha çok işlediklerini dile getiren Kavak, eski ustaların da yaptığı motifleri devam ettirdiklerini söyledi. Aylık şuan 9 bin TL kazandığını söyleyen Kavak, işlemecilerin olması durumunda bu kazancın daha da artacağını söyledi. Kendisiyle birlikte aylık 9 bin TL kazanacak usta bulamadığını söyleyen Kavak, Dışarıdan tozlu olduğu için kötü görüyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Eleman olsa daha çok iş yapar 20-30 bine gelirimizi katlarız. 8-9 bin TL işlemeci kazanır. İşçi bulamıyorum. Müracaat eden yok. Tek başıma olduğum için işimi büyütemiyorum. Destek veren olursa daha büyük işler yapabiliriz dedi.
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Ayda 9 bin TL’ye çalıştıracak işçi bulamıyor
9 bin lira maaşla çalıştıracak işçi bulamıyor
Mardin'de dede mesleği taş işleme sanatını yaşatmak isteyen Amir Kavak, ayda 9 bin TL ile çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
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