Yargıtay’dan müdürlere kötü haber: Fazla mesai ücreti alamazlar

Bir akaryakıt istasyonuna işletme müdürü olarak görev yapan kişi, işten ayrılınca 5. İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Haftada 7 gün, hafta içi 8.00-21.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arası çalıştığını ileri sürerek fazla çalışma alacağının tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı akaryakıt istasyonu sahibi, zaman aşımı definde bulunarak, davacının iş yerinde üst düzey yönetici ve aynı zamanda (B) grubu imza yetkilisi olduğunu, çalışma saatlerini serbestçe belirleyebildiğini, davacıya bu husus nazara alınarak ücret ödendiğini ve fazla çalışmaya ilişkin diğer itirazlarını belirterek davanın reddini savundu.

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Fazla mesai ücreti alamaz

İş yerinde çalışanların davacıya bağlı olarak çalışmış olmasının davacının üst düzey yönetici olduğunu göstermeyeceğine dikkat çeken Mahkeme;, bunun kabulü için en azından işçi alıp çıkarmaya yetkisi olması gerektiğine vurgu yapıldı. Davalı tarafın sunduğu imza sirkülerinin iş yeri ile ilgili bazı işlemlerin takibi için verildiği, dosya kapsamından davacının davalı iş yerinde haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı, davalının ise davacının yapmış olduğu fazla çalışma ücretini ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı davalı temyiz etti.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, üst düzey yöneticilerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmederek mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direndi. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

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Üst düzey yönetici işveren vekilidir

Kurul ilk olarak ’üst düzey yöneticinin tanımını yaptı. Kararda şöyle denildi. "Yönetici; ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taşımanın ötesinde iş yerinin bütününü sevk ve idare eden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyerek onlara emir ve talimat veren, duruma ve iş yeri düzenine göre işe alma ve işçi çıkarma yetkisini de taşıyabilen kimse olarak tanımlanabilir.

Çalışma gün ve saatlerinin bizzat belirlenebilmesi yetkisi de üst düzey yöneticilik sıfatının benimsenebilmesi için kabul edilen kriterlerden biridir. Davalıya ait iş yerinde işletme müdürü olarak çalışan davacının, kendisine emir ve talimat veren daha üst düzeyde bir yöneticinin bulunduğu hususunun ispat edilemediği sabittir.

Öte yandan, dava dilekçesi ile dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının fesih tarihi itibariyle ücretinin brüt 7.500 olduğu ve asgari ücretin yaklaşık on katına karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının davalıya ait iş yerinde üst düzey yönetici olarak çalıştığı sonucuna varılmıştır. O hâlde, üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen davacının fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı ortadadır.

Hâl böyle olunca, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 22. Hukuk Dairesi bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının bozulmasına oy birliği ile kesin olarak karar verildi.’’ ifadelere yer verildi.

FOTOĞRAF 10 Suruç'ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçüncü sınıftan terk eden 2 çocuk babası Ali Tekçe, 2001 yılında çalışmak amacıyla Marmaris’e gitti. Burada bir restoranda çalışan Tekçe, ardından kendi işlettiği bir işyeri açtı. 2005 yılında tatil için İngiltere'den Marmaris'e gelen Nikola ile tanışan Tekçe, aynı yıl evlendi. Nikola'nın hamile kalması ve ülkesine dönmesinin ardından Tekçe de 2006 yılında İngiltere'ye yerleşti. DÜNYASI DEĞİŞTİ <br> <br> Suruç’tan İngiltere’ye uzanan yolculuğunun bir rüya gibi olduğunu anlatan Ali Tekçe, çobanlıktan patronluğa giden yolunu şöyle anlattı: Ben Suruç’ta çobanlık, tarım işçisi ve fırında çalışıyordum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ilkokul 3'üncü sınıfta okulu bıraktım. Burada yaptığım işler bana çok basit geliyordu... Hep büyük işleri hayal ediyordum. Bunun için ilk kez doğduğum topraklardan çıkıp Marmaris çalışmaya gittim. Burada bir restoranın bulaşıkhanesinde çalıştım. Bu sırada müşterilerimizle diyalog kurabilmem için İngilizce öğrenmem gerekiyordu. Azmettim kısa sürede bu dilli öğrendim. Bu sırada tatile gelen eşim Nikola’yla tanıştım. Eşim hamile kalınca çocukların geleceği için İngiltere’ye yerleşme kararını aldık. Şimdi 10 yaşında oğlum Adem Yusuf ile 12 yaşındaki kızım Ella Beyaz’a mutlu bir hayat bırakmanın gururunu yaşıyorum. CEBİMDE 2 EURO KALMIŞTI <br> <br> 2006 yılında İngiltere’nin Manchester Havaalanı'na indiğinde cebinde 2 Euro kaldığını ve hiç bilmediği bir ülkede yaşamanın zorluğunu anlatan Tekçe konuşmasını söyle sürdürdü: 13 yıl içerisinde bu yaşadıklarım bana rüya gibi geliyordu. Suruç’ta koyunları otlatırken bir anda kendimi İngiltere’de buldum... Buranın en güzel şehirleri arasında bulunan Beverley kentinde yaşamaya başladık. İlk önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. Daha sonra bu restorana ortak oldum. İşlerim iyice açılmaya başladı. Kendime güzel bir çevre kurdum. Şimdi İngiltere’nin sayılı restoranları arasında 4 iş yerim ile 100 personelim var... Burada Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan menümüz beğenildi. Aralarında Kraliyet ailesi olmak üzere dünyanın sayılı iş adamlarının uğradığı bir mekan sahibi olduk. Allah’a şükürler olsun işlerimin bu derecede büyümesi için çok çalışıp emek verdim. Tatillerde ise gittiğim Suruç’ta eski işimde çalışan arkadaşlarıma başarının yolunu anlatmaya çalışıyorum. Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu Mevsimlik işçiydi, İngiltere’de patron oldu: Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği ve fırınlarda hamur işinde çalışan Ali Tekçe (34), 13 yıl önce gittiği İngiltere'de 100 kişinin çalıştığı 4 restoran açtı. Yaşadığı şehirde hayvan otlatırken, şimdi rüya gibi bir hayatı olduğunu belirten Tekçe, "İngiltere'den ilk on içerisinde bulunan lüks restoranım var. Müşterilerim arasında Kraliyet ailesi var. Türkiye'den özel iş insanları müşterilerim var" dedi.

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