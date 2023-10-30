Yaş çay destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
1 milyar 763 milyon liralık ödeme yapılacak
1 milyar 763 milyon liralık ödeme yapılacak
Yumaklı,
"ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce