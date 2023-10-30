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Ekonomi

Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler yarından itibaren başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaş çay destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını bildirdi.

Pınar Görgü
09:19 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:20 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaş çay destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Yaş çay destek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına yarın aktaracaklarını duyurdu.


Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


1 milyar 763 milyon liralık ödeme yapılacak

Yumaklı,
"ÇAYKUR aracılığıyla 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadelerini kullandı.





#Destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#çay
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