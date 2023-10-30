Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları'nın ham madde tedarik sorununa destek olabilmek adına kurulan Mezra Ziraat tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmeyen arazileri ülke ekonomisine kazandırmak ve bölge çiftçisini modern tarıma yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Doğru uygulamalar ve yüksek teknolojiyle bölge topraklarındaki verim günden güne artıyor. Erzurum'da atıl olan, şehrin en büyük çiftlik işletmesini satın alarak hayvancılığa da başlayan şirket, bölgenin et ve süt hayvancılığı piyasasına yön vermeyi hedefliyor.