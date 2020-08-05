Yatırımcılara en çok gümüş kazandırdı: Gümüş fiyatları ne kadar?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi piyasaları da alt üst etti. Dünya ekonomisini olumsuz yönde etkileyen salgın yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu süreçte en çok değer kazanan metal gümüş oldu.
Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 34 değer kazanarak 26 dolara çıktı. İşte gümüş hakkında merak edilenler...
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam ediyor. Yatırımcıalr ekonomik buhran nedeniyle farklı kaynaklara yönlendi. Gram altın fiyatlarının 460 lirayı bulmasına rağmen en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. İşte gümüş piyasasıyla ilgili bütün detaylar...
Altını geride bıraktı
Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi artırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 34 değer kazanarak 26 dolara çıktı. Aralık 1979'dan bu yana en yüksek artış olduğu ifade ediliyor. Altının ons fiyatı ise, temmuzda yüzde 11 değer kazandı.
Yıllık bazda en çok gümüş kazandırdı
Yıllık bazda gümüşün ardından altın yüzde 30 değer kazandı. Yıl boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.
Altının ardından paladyum yüzde 7,9, bakır yüzde 3,4, çinko yüzde 0,9 değer kazandırdı.
En çok Brent kaybettirdi
Ocak - temmuz döneminde yatırımcısına en fazla yüzde 34,6 ile Brent petrol kaybettirdi. Yıl genelinde salgın nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri, panik havasına neden oldu.