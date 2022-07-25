Ekonomi Yatırımcının yeni rotası belli oldu Arsalar kapış kapış gidiyor
EMLAK

Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor

İstanbul’daki arsa yatırımcıları, kentte gayrimenkul fiyatlarının hızlı artması sonrası birikimlerini enflasyona karşı koruyabilmek için rotayı Tekirdağ’a çevirdi. Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’daki arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
İstanbullu arsa yatırımcısı rotayı Tekirdağ’a çevirdi.

Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ve İstanbul’da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ’ı aldığını dile getiren Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Karatepe, Tekirdağ’dan İstanbul’un en merkezi noktasına neredeyse bir saatte ulaşılabildiğini belirterek, "Hem fiyatların İstanbul’un çok gerisinde olması hem megakente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ’a ilgisi katlanarak artıyor" dedi.

Karatepe sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizde konut dışındaki arsa ve tarla gibi gayrimenkul satışlarına yönelik ilgi rakamlara yansımış durumda. Geçen yılın ilk yarısında 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94’e yükseldi. Yani Tekirdağ’da arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını görüyoruz. En çok ilgi İstanbullu yatırımcılardan ancak sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Tüm çevre illerden ve hatta çok uzak kentlerden gelip yatırım yapmak isteyenler oluyor."

Öte yandan Karatepe, bölgeye artan ilginin yetkisiz çalışan emlakçıları da harekete geçirdiğini belirterek, zaman zaman mağduriyetler yaşanabildiğine işaret etti.

İnternette emlak fiyatlarına düzenleme: Usulsüzlük yapanlara ceza yağacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan yeni düzenleme ile internette emlak ilanlarında yeni dönem başladı.
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Vergi usul kanunu ile sosyal medya başta olmak üzere web portalları üzerinden yapılacak taşınır, taşınmaz ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması ve kiralanması işlemleri artık GİB'e aylık olarak bildirilecek.
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Düzenlemeyle emlak piyasasında manipülasyon yoluyla konut fiyatlarını yükselten kişilerin engellenmesi hedefleniyor.<br><br>
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Türkiye gazetesinin haberine göre düzenleme şöyle işliyor: Örneğin fiyatı 5 milyon liraya internet üzerinden satışa sunulan bir konut vergi ve harçların çok çıkması sebebiyle 2 milyon lira olarak gösterildi.
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Söz konusu konutun satışının 5 milyon liradan olduğu GİB'e bildirilecek.
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Tapuda bu satış 2 milyon lira olarak tescil edecek.
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Gelir İdaresi aradaki fark kadar alıcı ve satıcıya harç matrah farkı çıkaracak ve Vergi Ziyaı Cezası ile tahsilini yapacak.
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Satıcı açısından ise 5 yıllık süreyi doldurup doldurmadığına bakıp ona da matrah farkı ve vergi kaybı cezası kesilecek.
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Aynı şekilde bu satışa aracılık eden emlakçı varsa ve faturasını da kesmediyse ona da para ceza uygulanacak.
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Resmi Gazete'de hüküm açık<br>Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde şu maddeler yer aldı;<br><br>\"538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin olarak; a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini. b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyadunvan, TCKNYKNVKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini. c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satışkiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini. d) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri. Elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme zorunluluğu getirildi.
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Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir. Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 182022 tarihine (3172022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir İdaresi Başkanlığına yapmak zorundadır. Tebliğe eklenen geçici madde ile sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin 3152022 tarihi itibarıyla yayında olan ilanlar ile 3152022 tarihinde ilk kez verilen ilanlara (3152022 tarihinde yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 3182022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.\"
İnternette emlak fiyatlarına düzenleme: Usulsüzlük yapanlara ceza yağacak
Yeni düzenlemeyle internet sitelerindeki ilanlarda yer alan fiyat ile tapudaki satış fiyatı karşılaştırılarak usulsüzlük yaptığı tespit edilen satıcı ve emlakçılara cezai müeyyide uygulanacak.
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