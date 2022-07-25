Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor

Gayrimenkul uzmanı Fatih Karatepe, Tekirdağ’da son yıllarda arsa ve tarla yatırımlarında yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artışın ve İstanbul’da rakamların zirve yapmasının ardından yatırımcıların radarına Tekirdağ’ı aldığını dile getiren Karatepe, özellikle koronavirüs salgını sonrası insanların sakin yerler aramasının da bu kentin tercih edilme sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Karatepe, Tekirdağ’dan İstanbul’un en merkezi noktasına neredeyse bir saatte ulaşılabildiğini belirterek, "Hem fiyatların İstanbul’un çok gerisinde olması hem megakente çok yakın konumda bulunması hem de turizmden sanayiye birçok alanda öne çıkması nedeniyle arsa ve tarla yatırımcılarının Tekirdağ’a ilgisi katlanarak artıyor" dedi.

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Karatepe sözlerine şöyle devam etti:

"İlimizde konut dışındaki arsa ve tarla gibi gayrimenkul satışlarına yönelik ilgi rakamlara yansımış durumda. Geçen yılın ilk yarısında 13 bin 399 olan satış adedi 2022 Ocak-Haziran döneminde 23 bin 94’e yükseldi. Yani Tekirdağ’da arsa ve tarla satışlarının yılın ilk yarısında yüzde 72,4 arttığını görüyoruz. En çok ilgi İstanbullu yatırımcılardan ancak sadece onlarla sınırlı kalmıyor. Tüm çevre illerden ve hatta çok uzak kentlerden gelip yatırım yapmak isteyenler oluyor."

Öte yandan Karatepe, bölgeye artan ilginin yetkisiz çalışan emlakçıları da harekete geçirdiğini belirterek, zaman zaman mağduriyetler yaşanabildiğine işaret etti.

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